丘應樺：中亞訪問簽訂96份合作備忘錄創新高 冀邀兩國參與「一帶一路論壇」拓商機

商經局局長丘應樺今日（13日）在電視節目《有理有得傾》表示，早前出訪中亞的訪問團成果豐盛，簽訂的合作備忘錄數量創歷史新高，又指當地商務運作與香港普通法銜接「完全無問題」。另外，他形容本港近月出口數字非常亮麗，惟受地緣政治等因素影響，現階段維持審慎樂觀。

冀邀請兩國參與今年「一帶一路論壇」拓商機

總結中亞訪問行程，丘應樺指合共簽訂96份合作備忘錄，數量是歷來最多，涉及金額超過16.5億美元。合作範圍全面，涵蓋貿易、金融、綠色發展及物流等。他透露，有烏茲別克國營鐵路公司計劃來港上市，亦有本港航空公司落實明年初開通直飛哈薩克的航班，而部分在當地設有生產線的企業亦已決定「加碼」投資。

丘應樺說，兩國礦產能源都很豐富，他們亦在人工智能、新能源等創新科技走得很前，又形容他們在各方面發展與香港發展路向很相似，舉例稱「我們有北都、創科、數據中心，他們都是朝這方面發展」。丘應樺希望在今年的「一帶一路論壇」，邀請他們帶企業來參與，尋求香港方面的發展和商機，亦可帶他們去北都看看，希望也做一個中亞國家的專場。

對於中亞經濟規模相對東盟和中東小，丘應樺解釋，當地經濟剛起步，發展空間更大。加上當地商務層面採用普通法，與香港法制銜接完全無問題，有利內地企業利用香港完善的法制和專業服務作為平台「出海」。

目前特區政府未有在中亞設立經貿辦，丘應樺表示會密切留意當地經濟發展，按實際需要審慎決定，暫時會由其他駐外經貿辦（如杜拜）兼顧，或先利用貿發局及投資推廣署在當地的顧問辦事處作前期調研。

近月本港出口數字非常亮麗 惟須持審慎樂觀態度

至於本港整體出口表現，丘應樺在節目中提到，過去數月本港出口數字非常亮麗，但面對複雜的地緣政治，現階段持審慎樂觀態度。

丘應樺表示，進出口的需求難以估計，但覺得會持平穩狀態，亦認為不應覺得太過樂觀，因為整體經濟也受到AI發展有很大影響。他解釋，現在出口很多都是電子產品，質疑「AI的熱潮是否繼續下去？全球供應鏈會否受到地緣政治影響？」他認為有很多不同因素，加上國家整體經濟發展，因為很多出口都是轉口，也是國家產品經香港轉口，形容「國家的經濟強，香港的情況就更加好。」