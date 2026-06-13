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財庫局擬革新稅務優惠制度 許正宇：計劃將聚焦解決稅務優惠不足 跨專業行業亦有得益

政情
更新時間：10:33 2026-06-13 HKT
發佈時間：10:33 2026-06-13 HKT

政府本周公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，改革稅制及擴展稅務協定網絡，冀吸引更多跨國企業在港設立「企業財資中心」。財經事務及庫務局局長許正宇今早（13日）在電台節目表示，本港一直有專門法例，針對財資中心提供稅務優惠，在聽取不同企業提出的痛點問題後，新計劃將聚焦解決稅務優惠不足的問題。他形容財資中心就如同企業的內部銀行，是企業做大做強過程中的必然產物，希望吸納更多內地或海外企業，用香港作為平台發展。

計劃聚焦解決稅務優惠問題 亦有利不同行業

許正宇說，雖然主體是財資，但得益的是跨行業對象，尤其是跨專業行業，例如會計、法律等。他解釋，從企業角度，處理資金有兩條途徑，一方面可透過銀行，而另一方面也可通過內部資金管理，作調配或集中管理，過程中需要很多專業配套與支持。他又指，計劃會引入預先審批制度，讓企業提早知悉稅務優惠，會更安心將資金投放在香港。

他又表示，由於國際市場競爭愈來愈激烈，不只是企業之間競爭，政府之間亦有競爭，今年第三季將作針對性推廣。他認為香港需研究如何突圍而出，用好「一國兩制」優勢，並與企業做好點對點溝通和政策聯動，令資金、企業、人才願意投放到香港。

政府本周公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，改革稅制及擴展稅務協定網絡，冀吸引更多跨國企業在港設立「企業財資中心」。
政府本周公布《香港企業財資中心發展行動計劃》，改革稅制及擴展稅務協定網絡，冀吸引更多跨國企業在港設立「企業財資中心」。

許正宇明率金融代表團訪滬杭蘇

許正宇明日（14日）將率領30多人金融代表團出發訪問上海、杭州和蘇州。行程期間，許正宇與代表團將出席數場有關助力內地企業出海的交流會，參觀多間企業和機構，以及拜訪省巿領導。他們一行也將於6月17日出席在上海舉辦的陸家嘴論壇。

代表團重要成員包括財庫局常任秘書長（財經事務）張馮泳萍、投資推廣署署長劉凱旋、引進重點企業辦公室主任任景信、香港交易所集團行政總裁陳翊庭、香港金融發展局行政總監董一岳、香港數碼港管理有限公司董事局主席陳細明，多位金融業商會和協會的主席和會長，以及資產管理和風險創投公司的決策人。

許正宇6月18日傍晚返抵香港。在他離港期間，財庫局副局長陳浩濂會署任財經事務及庫務局局長。

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