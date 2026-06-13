特首中亞行成果豐碩 馬時亨形容訪問超級成功、商機處處

行政長官日前率領香港與內地商貿界人士組成的代表團，前往哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦兩個中亞國家進行高規格訪問。是次考察取得豐碩成果，兩地政府與商界合共簽署九十六份合作協議及備忘錄，涉及金額高達逾百億港元。

貿易發展局主席馬時亨今日(13日)在電台節目形容今次訪問超級成功，明年第一季將會開通香港直航哈薩克斯坦最大城市阿拉木圖的航班，而烏茲別克斯坦亦決定在香港設立總領事辦事處。他指出，哈薩克斯坦的主權基金有意安排旗下公司來港上市，當地鐵路公司將在香港上市；當地企業過去傾向在倫敦上市，但現時越來越看重香港，會多來港上市，烏茲別克希望購入100架巴士，代表團當場安排3間內地企業與他們接洽，企業亦很希望來港上市，彰顯香港金融中心的地位。他形容整個訪問的行程見到商機處處。

簽署多項備忘錄 籲留意法制與文化差異

行政會議成員兼洪水橋產業園董事局主席林健鋒表示，每次行政長官帶隊出訪都有驚喜，包括明年首季開通香港與哈薩克阿拉木圖之間的直航航班，希望兩地直航陸續有來，令雙方的商貿及旅遊大有可為。代表團與兩國的商會簽署多份備忘錄，計劃透過網上研討會及實地考察團持續跟進合作。他提到，兩地正積極研究以人工智能驅動能源管理、可再生能源試點及太陽能溫室等綠色技術項目；教育方面，香港的高等院校亦計劃到當地參與教育展，吸引中亞學生來港就讀。不過，林健鋒特別提醒有意進軍中亞的企業必須做好準備，留意當地的法制及文化挑戰，烏茲別克使用大陸法，哈薩克金融中心就破格運用普通法，若要與兩地進行商貿合作，香港會計及法律界要做好準備，本港亦應尊重當地宗教文化。

地大物博能源充沛 冀拓算力與創科版圖

立法會議員吳傑莊則稱行程「出乎意料地有成果」。他透露，其投資的公司已與當地算力公司簽訂實質合同，並見證大灣區互聯網巨頭直接投資烏茲別克斯坦的科技金融獨角獸公司。他分析指，中亞地區地大物博，人口密度極低，同時蘊藏豐富的天然氣、石油以及光風等綠色能源，這些資源正是當今人工智能時代所需的「算力」基礎。吳傑莊提出，香港及內地企業可引入大型設備，協助當地將天然資源轉化為電力與算力，再透過香港將人工智能代幣分發予其他需要算力的企業使用，形容此舉為龐大商機。

