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不法份子冒認關愛隊游說市民付費參加旅行團 民政署籲市民提高警覺

政情
更新時間：22:41 2026-06-12 HKT
發佈時間：22:41 2026-06-12 HKT

民政事務總署發言人今日（12日）呼籲市民提高警覺，留意偽冒地區服務及關愛隊伍進行詐騙的行為。民政總署近日接獲個別小區關愛隊通知，有市民表示收到不明來電。來電者冒認關愛隊成員，游說市民付費參加旅行團。

發言人提醒市民，市民如接獲不明來歷的電話或短訊，應保持警覺。如對來電者或到訪者身分有懷疑，可致電182 111核實關愛隊成員及義工的身分，以及查詢關愛隊的聯絡資料。若發現可疑情況，應致電警方24小時熱線「防騙易18222」。

另外，關愛隊成員和義工在履行職務期間，會穿上關愛隊制服及配戴關愛隊小隊成員身份證或義工證明，以供識別。關愛隊專題網頁亦已設立小區關愛隊成員專頁（www.had.gov.hk/tc/public_services/district_services_community_care_teams/subdistrictcareteams.htm），市民可在有關專頁獲得各關愛隊小隊成員及所屬承辦團體的聯絡資料。

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