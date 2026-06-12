香港五年規劃︱教科人委顧問團倡河套香港園區吸引更多海内外科企落戶 構建完整創科產業鏈

由政務司司長陳國基主持的教育、科技和人才委員會今日（12日）與教科人委顧問團舉行第三次交流會，就制定香港特區首份五年規劃諮詢顧問團意見。顧問團在會上就五年規劃當中關於創新科技（創科）、教育和人才方面的部署提出不同建議。顧問團支持政府加速發展河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城的建設，並建議吸引更多海内外優秀科技企業落戶園區，形成群聚效應，構建完整創科產業鏈，為來港和在港創科人才提供發展機會。

顧問團: 具前瞻和策略性的中長期規劃 能強化政策之間銜接

今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府正積極對接國家「十五五」規劃帶給香港的龐大機遇，全速編制香港特區首份五年規劃。在交流會上，顧問團指出具前瞻性和策略性的中長期規劃將能進一步強化政策之間的銜接，實現教育科技人才一體化，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

由政務司司長陳國基主持的教育、科技和人才委員會今日與教科人委顧問團舉行第三次交流會，就制定香港特區首份五年規劃諮詢顧問團意見。政府新聞處

顧問團充分肯定本屆政府的人才工作績效顯著，支持政府繼續透過本地培訓及延攬世界各地精英持續壯大本港人才庫，同時把握科技發展所帶來的機遇，並加強教師專業發展，提升培育本地人才的效能，為香港高質量發展持續注入新動能。與會者亦重視培育多元化人才以配合香港經濟和創科發展需要，並就職業專才教育和技能培訓的發展策略交換意見。顧問團亦探討本地產業、教育，以至勞工市場因應人工智能技術急速崛起的發展。

陳國基在交流會上感謝顧問團提出的寶貴建議，為特區政府更全面制定五年規劃提供重要參考。陳國基亦在會上向顧問團介紹大學城籌劃及建設組早前訪問內地、韓國、德國和瑞士，考察當地高等教育和創新科技建設時所獲得的見解。教科人委將繼續與顧問團保持緊密溝通合作，為建設香港成為國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地共謀良策。

出席今天的交流會包括勞工及福利局局長孫玉菡、教育局副局長施俊輝，以及創新科技及工業局、教育局和勞工及福利局的常任秘書長或其代表。