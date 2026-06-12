林定國：知識產權產業化  有助推動高質量知識型經濟發展

律政司司長林定國今日( 12日 )在深圳出席「TVB 2026灣區融合 · IP擴陣發布會」時指出，知識產權是文化創作的保護傘，亦是鼓勵創意、創新及科技發展的基石。他見證了立足香港的企業品牌憑藉自身產業優勢，持續深耕粵港澳大灣區延伸產業的成果。

知識產權產業化 有助吸引優質資本投入創新及文化產業

林定國表示，《十五五規劃綱要》明確支持香港建設國際創新科技中心，並深化其作為國際法律及爭議解決服務中心、區域知識產權貿易中心及中外文化藝術交流中心的定位。他強調，將知識產權產業化的價值，不僅在於保護個別品牌或技術成果，更在於把創新轉化為具商業價值的產品或服務，從而吸引優質資本投入創新及文化產業，是推動高質量知識型經濟發展的重要組成部分。

林定國指出，中國已從過往引進各地知識產權，躍升為世界前列的知識產權輸出國。根據《2025年全球創新指數報告》，中國排名首次躋身全球前十，在實用新型專利申請量、商標申請量及創意產品出口額佔比等指標均位列全球第一。

他續稱，在特區政府大力推動下，知識產權貿易在香港經濟發展中的重要性持續上升。數據顯示，香港知識產權密集型行業佔本地生產總值超過三成，而2024年知識產權使用費服務輸出額達約57.2億港元，足見知識產權商品化的龐大市場潛力。

香港在提供知識產權法律和跨境爭議解決服務等 擁明顯優勢

林定國強調，知識產權產業化的前提及先決條件，是優良和完善保護知識產權的法治環境。隨著國家對創新產業發展高度重視，以及大灣區創科和文化產業快速融合和發展，企業對高端知識產權法律服務和跨境爭議解決服務的需求勢必大幅增加。香港在提供該等法律服務方面擁有明顯的優勢。香港有高度國際化的法律制度，以及本地及來自世界各地的知識產權法律專才，能夠為企業在「引進來、走出去」的過程中提供全面且優質的法律服務，有效管理跨國運營中包括知識產權在內的各項潛在風險。

他透露，特區政府近年持續優化知識產權制度及法律框架。今年3月已完成檢討本地註冊外觀設計制度的公眾諮詢，並持續完善及推廣「原授專利」制度；《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》適港的籌備工作正積極推進，爭取盡快實施國際商標註冊制度。

林定國總結表示，憑藉堅實的法治基礎、高效並與國際接軌的法律及爭議解決服務，香港定能發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，助力大灣區創新產業擴陣，為國家知識產權產業高水平發展貢獻力量。