《香港精準扶貧成果報告》６月中公布  相關議員議案延至6.24辯論  

立法會內務委員會今午（12日）召開會議。原訂於下周三（17日）的大會上，將辯論由勞聯林振昇提出的「持續檢視精準扶貧策略」的無約束力議員議案，但勞工及福利局局長孫玉菡日前致函內會主席陳振英，因《香港精準扶貧成果報告》將於6月中旬發布，冀待報告發布後才辯論林振昇提出的議案。內會同意押後該議案，故下周三大會上只會辯論一項議員議案。

孫玉菡的信函中提到，《香港精準扶貧成果報告》將細闡政府精準扶貧措施的內容及成效，亦會從宏觀層面反映政府的重要政策如何扶貧、脫貧及防貧，以切實提升市民的獲得感和幸福感，同時報告亦有勾劃精準扶貧工作的未來策略，向社會說明香港在扶助弱勢群體的方向將更具前瞻性，相信待報告發布後，議員討論將更為深入，亦更具實質意義。

林振昇表示，自己曾於早階段抽籤爭取提早進行辯論，再將意見交予政府，但最後排期與政府公布報告非常接近，同意當報告公布後才作辯論，感謝民建聯林琳議員讓出其原定於6月24日第二個議員議案辯論時間，讓他的議案可於24日的大會上辯論。

下周三的大會上，將只辯論由經民聯吳永嘉提出，「培育國際化職專人才，推動創科發展」的無約束力議員議案，林振昇的議案將順延至本月24日，而林琳的議案將延至7月8日的大會。

記者：郭詠欣

