擬禁未註冊處所用醫療相關詞語 議員倡納痛症疼痛等字眼 當局：用字規管太寬會影響其他行業服務

政府正分階段落實《私營醫療機構條例》，擬最早於明年底起，禁止任何未獲衞生署長批准的處所，名稱使用包含「診所」、「醫療」、「醫學」、「治療」等相類詞語，以免誤導公眾可提供醫療服務，亦有就醫療規管作進一步規管。

健身院針灸惹非法行醫爭議 衞生署發2400封不良醫藥廣告警告信

新民黨何敬康表示，近來不少醫療廣告由傳統媒體轉到網上，當局在網上執法有多少，認為當中有誤導成份外，亦令到競爭相對不公平，質疑現行的機制是否有效規管社交媒體上的醫療廣告。他亦提到，近日社交媒體流傳一張照片，有人在健身室內為客人針灸，認為這是非常嚴重的違規行為，當局會否考慮釐清執業界線及可進行程序的範圍。

當局表示，主要規管專業醫療服務，若不是提供醫療服務者，提供了醫療服務則涉及非法行醫，但強調當局的條例是不會規管健身院、按摩場所，而在健身院做針灸服務屬於非法行醫，過去5年有46宗非法行醫個案，若市民遇到這些情況，希望他們可盡快舉報。

衞生署助理署長(藥物)陳凌峯表示，在不良醫藥廣告條例當中，署方有一個團隊負責審視網上廣告，在2021年至2026年4月，已審視了22萬條相關廣告，亦發出2400封警告信，相關廣告之後已移除，故沒有檢控的案例。

中醫療法詞彙仍有灰色地帶 當局指規管太寬影響其他行業

本身是中醫師、選委界陳永光表示，目前市面有不少醫療機構處所，使用與中醫療法相關或相同的詞彙去招攬客人，如正骨、穴位推拿、拔罐治療等，當局會否考慮將所有中醫療法的名稱都一併納入法例當中，禁止非醫療機構濫用這些詞彙，以及防止有人假冒中醫提供服務，他有提到在健身院做針灸的人士，就是自稱是物理治療師。

選委界陳凱欣表示，近年立法會多次討論，坊間有很多具有醫療功效，未必需要由認可專業人員提供服務的處所，如痛症中心、自然療法等，希望《私營醫療機構條例》可處理這些問題，但仍有灰色地帶，當局將來會多久檢討一次法例附表內的名稱，會否考慮加入「痛症」、「疼痛」等字眼。

當局表示，在規管醫療服務時，不是純粹將一些名稱放入去條例當中，不是將中醫、牙醫、西醫的所有用字都放入去，名單必定會掛一漏萬，故在考慮規管這些與痛症服務相關的事宜時，應該由提供專業服務人士、處所及廣告宣傳層面去看，舉例若有人提供針灸、中醫推拿服務，就要以中醫藥條例去規管。當局亦稱，痛這個問題有很多原因，亦有很多處理手法並非醫療，如筋骨痠痛，可以按摩紓緩，希望大家明白若將用字規管得太寬，會影響其他行業提供的服務。

記者：郭詠欣