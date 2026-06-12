五年規劃提早於第三季尾出爐 李家超談最後一年任期：用最短時間做最多事

香港特區政府正全力編制本港首份五年規劃。行政長官李家超接受傳媒訪問時表示，原本最大的挑戰是前期工作，內地城市推行同類規劃多年，通常需18個月至兩年進行前期準備，香港雖是首次制訂這份藍圖，但目前編制的進度比想像中好，時間追得很快，預計可加快進度，有空間提早於第三季尾正式推出。

李家超強調，五年規劃是一份「跨屆」藍圖，涵蓋本屆政府最後一年及下屆政府首四年，此舉旨在確保香港政策的系統性與延續性，不受政府換屆影響。他又說，未來的《施政報告》也將圍繞這份藍圖來制定，逐步使之成為香港的「慣例」。談及首個特首任期踏入最後一年，他稱一年可以做很多事，將致力「用最短的時間做最多的事」。

談北都發展 打破利益藩籬既定利益者可能「柴台」

他總結上任近四年感受時表示，體會到特首一定要有使命、以香港整體利益為依歸，無私地工作，亦要有承擔及憂患意識。他說，多年來處理不到的問題，可能是因為難處理，亦可能有很大利益藩籬導致推行不成功，因此要有承擔，舉例本港多年來做不到「三隧分流」，今屆政府做到，這是市民真真正正得到施政成效。

李家超又指，特首要有憂患意識，居安思危，現時相對安全穩定，但施政隨時會有新問題。他舉例政府推動人工智能AI，但AI也會產生道德、私穩問題，對產業的變化，一定要有隱患意識，預先做設計部署、及早規劃。

談及北部都會區發展時，李家超表示，有時整體利益未必即時看到，某一個環節發展時，有些市民還未受惠，要長遠才受惠。政府可能要將資源再分配，打破一些利益藩籬，那些既定利益者甚至可能出來「柴台」。他說，很重視市民的看法，有市民掌聲當然是好，但最終要以香港整體利益為依歸，其他事情變得易處理。

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