李家超冀與哈薩克斯坦拓展全方位商務及投資合作 連接中亞、東亞、南亞 互利共贏

特首李家超今早( 11日 )出席哈薩克斯坦阿拉套市在香港舉辦的圓桌會議，哈薩克斯坦副總理波茲姆巴耶夫亦率團來港參加會議並分享阿拉套市發展機遇。李家超指此足以證明自上周他率團訪問中亞後，兩地聯繫繼續鞏固。

盼與哈薩克斯坦拓展全方位商務及投資合作

李家超於社交平台發文，指哈薩克斯坦正推動多方面改革、推動經濟多元化，重點打造面向未來的智慧城市－阿拉套市，該座「新城」未來將建設成為集商務、金融、教育、醫療等於一體的現代化城市，向進駐企業提供稅務優惠，人口不斷擴張。他在今早的會議致辭時表示，哈薩克斯坦大力推行改革，並以開放、友善的姿態尋求國際合作夥伴，香港期待與阿拉套市在內的哈薩克斯坦拓展全方位商務及投資合作。

特首李家超出席哈薩克斯坦阿拉套市在香港舉辦的圓桌會議。李家超fb

李家超冀香港和哈薩克斯坦發展「樞紐對樞紐」作用，連接中亞、東亞、南亞，互利共贏。李家超fb

他表示，香港可以從三方面為阿拉套市提供支持：一是作為全球資本門戶，為當地企業提供發債、上市等多元融資服務；二是作為進入中國內地的門戶，協助當地企業對接內地供應鏈，拓展亞洲乃至全球市場；三是作為人才與科技合作夥伴，憑藉頂尖高等院校資源與全球領先的創新集群，協助當地產業升級。

李家超指阿拉套市的願景使他聯想到香港的新區－北部都會區，特區政府未來會推出北都專屬法例加快發展，北都將以產業、科技、大學城和宜居宜業作為發展目標。阿拉套市和香港的兩座「新城」都以科技創新、未來發展為核心，合作空間和前景廣闊。他期待香港和哈薩克斯坦發展「樞紐對樞紐」作用，兩地將中亞和東亞、南亞連接起來，互利共贏。