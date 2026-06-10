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立法會通過「深化國際法律樞紐」議案 議員倡提供誘因鼓勵律師進修

政情
更新時間：18:47 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:47 2026-06-10 HKT

立法會今日（10日）通過由選委界梁美芬提出的「擘劃香港首份五年規劃，深化香港國際法律樞紐」議案，以及選委界蘇紹聰、簡慧敏的修正案。議案促請特區政府把握國家《十五五規劃綱要》機遇，在即將發表的首份五年規劃中，充分發揮香港普通法制度及雙語法律人才優勢。

律政司部署四大重點工作 配合籌建國際商事法庭

律政司副司長張國鈞表示，政府正籌備首份五年規劃，以「背靠祖國、聯通世界」優勢對接國家「十五五」規劃。重點工作包括持續優化《仲裁條例》與《調解條例》；配合國際調解院總部及籌建法律事務大樓，吸引國際機構落戶；深化大灣區「港資港法」等機制對接，並爭取大灣區律師制度恆常化；以及透過發布出海成功案例和專業服務名冊，協助企業「走出去」。他亦確認，司法機構計劃設立香港國際商事法庭，政府將全力支持。

議員倡政府提供誘因吸引人才

地產及建造界黃浩明對議案表支持，他指，香港作為國家境內唯一普通法司法管轄區，應善用「自由港」傳統優勢，與法律樞紐建設相輔相成。他支持配合國際調解院落戶，及設立香港國際商事法庭，認為健全的爭議解決機制可吸引外資，鞏固香港作為海內外企業橋樑的角色。

選委界文頴怡強調，人才是法律樞紐建設的根本。她建議政府提供誘因，鼓勵律師進修海事法等起步階段領域，並協助配對客戶。針對人工智能等新興領域立法，她認為香港應善用法制優勢率先訂立規則，搶佔國際話語權。她建議政府外判立法工作予私人市場律師，並諮詢業界龍頭，確保法規切合實際需要，以穩固人才根基、強化樞紐地位。

記者：陳耀霆

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