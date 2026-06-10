率官員出席前廳交流會 林定國：政府正研深偽技術並適時立法 保障市民權益

立法會今早（10日）舉行現屆第二次前廳交流會，由律政司司長林定國率領官員出席，討論與人工智能相關的發展。林定國於會後表示，交流會反映行政及立法之間有非常良性的互動，又稱律政司已牽頭成立跨部門小組，希望在推動人工智能發展的同時，改善本港的法律配套，而針對很多人關心的深偽技術，保安局做相關的研究，政府適時會立法。

必須製造良好環境促進發展

林定國表示，人工智能發展對香港未來非常關鍵，一方面必須製造很好的環境去促進人工智能在香港發展，同時要恰當的規範管理去確保，人工智能發展令人安心及公平。

他透露會上，有議員關注用人工智能生成作品的版權如何處理，又或造成意外由誰負責等，且當留意到深偽技術發展，相關政策局正做研究，適時會立法工作針對，以保障市民的權益，不可讓有心人盜用他人肖像從事欺騙，積極探討立法工作去完善法律。

無論民事或刑事法均會全面檢討

至於被問到其他盜用聲音或肖像生成其他作品等版權問題，他表示現有的知識產權法律上，若涉及影射行為亦屬違法，如使用這些作品傷害市民大眾更涉及刑事，強調無論在民事或刑事法上都會全面檢討，以保障相關人士的權益。

李慧琼：期待未來會有更多與政府交流機會

立法會主席李慧琼於會後表示，今天有77位議員出席交流會，衷心感謝律政司司長林定國及一眾官員參與，以及多名議員積極發言，期待今次是開始，未來會有更多與政府交流機會，政府亦會適時提交法律或更新的政策，更好地配合社會發展。

今次前廳交流會的議題包括，檢視與知識產權有關的本港人工智能及機械人技術最新發展及應用情況；兒童及青少年不當地使用社交媒體的情況；香港應如何改善相關法律，推進人工智能技術應用和保障網路安全等。

記者：郭詠欣

