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公務員加薪︱華員會批加幅漠視公僕貢獻 勞聯促訂定與私營市場相若的調薪幅度

政情
更新時間：19:15 2026-06-09 HKT
發佈時間：19:15 2026-06-09 HKT

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）會見傳媒表示，行政長官會同行會決定，向公務員職方提出薪酬調整方案為劃一加薪2%，追溯到今年4月1日。華員會會長蔡冠龍對此深表失望，批評方案漠視公務員貢獻。

華員會憂再度打擊公務員士氣

華員會會長蔡冠龍對方案表示非常失望，直言調薪方案與公務員團隊的期望存在很大落差，並認為政府此舉無視了公務員貢獻。蔡冠龍表示，華員會此前在充分考慮了相當多因素後，向政府提出全體公務員劃一上調薪酬4.2%的建議。他強調，公務員的另一個身份其實同樣是「打工仔」，也需要面對養家糊口的實際生活壓力。

蔡冠龍續指，政府去年以財政赤字嚴重為由，要求公務員共度時艱而凍薪，到今年財政錄得盈餘卻又以需要考慮未來財政承擔為由，令公務員的加薪幅度受限，認為肯定會打擊公務員士氣。

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勞聯：加幅至少能高於累積的通脹水平

勞聯主席兼立法會議員林振昇、勞聯秘書長兼立法會議員周小松對今次的加薪幅度深表失望，除了未能追上兩年累積的通脹水平，亦再次偏離中層及高層薪酬趨勢淨指標。若公務員薪酬水平進一步落後於私營機構，長遠將不利於政府延攬與挽留優秀人才。

林振昇表示，職方普遍預期，隨着近年公共財政狀況改善，加上薪酬趨勢調查結果正面，加薪幅度至少能高於累積的通脹水平。實際上，由公務員去年被凍薪至今年薪酬調整檢討期間，每財政年度的整體通脹率分別約為1.6％和1.4％。當加薪幅度低於通脹，公務員實際購買力下降，形同變相減薪，情況並不理想，亦有可能打擊團隊士氣。

周小松則表示，在現行公務員薪酬調整機制下，薪酬趨勢調查所得的淨指標，是具客觀性及科學基礎的重要依據。政府參考相關指標，並訂定與私營市場相若的調薪幅度，是維持公務員隊伍穩定的關鍵。回顧2019年或以前，公務員調薪普遍依循淨指標。但過去五年內，政府已第四次未有按淨指標作出調整。他認為，目前地緣政治及外圍環境無疑存在不確定性，但本地經濟呈現強勁復甦勢頭，公共財政已得到明顯改善，應有條件為公務員訂定更合理的加薪水平。他又指，若薪酬調整水平長期低於薪酬趨勢淨指標，恐怕將削弱其參考價值，影響薪酬調整制度的穩定性和公信力。

葉傲冬認為加幅可接受

立法會公務員及資助機構員工委員會委員葉傲冬指，政府作為全香港最大的僱主，在做薪酬決定時不僅需要兼顧全體公務員的士氣，亦要顧及整體社會的經濟情況，面對現時本地經濟以及國際環境均處於不明朗形勢下，提出劃一加薪2%的折衷方案是可接受。他相信，如果本港未來經濟狀況能有進一步好轉，公務員會有更為理想的加薪幅度。

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