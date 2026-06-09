公務員加薪︱華員會批加幅漠視公僕貢獻 勞聯促經濟向好應參照淨指標

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（9日）會見傳媒表示，行政長官會同行會決定，向公務員職方提出薪酬調整方案為劃一加薪2%，追溯到今年4月1日。華員會會長蔡冠龍對此深表失望，批評方案漠視公務員貢獻。勞聯立法會議員林振昇及周小松則指出，本港首季經濟按年大升5.9%，財政狀況改善，認為當局應參照薪酬趨勢淨指標加薪。

華員會憂再度打擊公務員士氣

華員會會長蔡冠龍對方案表示非常失望，直言調薪方案與公務員團隊的期望存在很大落差，並認為政府此舉無視了公務員貢獻。蔡冠龍表示，華員會此前在充分考慮了相當多因素後，向政府提出全體公務員劃一上調薪酬4.2%的建議。他強調，公務員的另一個身份其實同樣是「打工仔」，也需要面對養家糊口的實際生活壓力。

蔡冠龍續指，政府去年以財政赤字嚴重為由，要求公務員共度時艱而凍薪，到今年財政錄得盈餘卻又以需要考慮未來財政承擔為由，令公務員的加薪幅度受限，認為肯定會打擊公務員士氣。

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勞聯：薪酬調整應與私人市場接軌

勞聯立法會議員林振昇和周小松表示，本港近期經濟增長勢頭強勁，繼去年全年實質本地生產總值錄得3.5％增長後，今年首季生產總值更按年大升5.9％，加上去年每季度的就業人士名義平均薪金指數均錄得正增長，相關正面因素均充分反映於薪酬趨勢指標中。他們認為，今年薪酬趨勢淨指標水平符合預期，而在經濟前景向好、公共財政狀況有所改善，以及公務員去年已被凍薪的前提下，當局應參照薪酬趨勢淨指標加薪。

林振昇指出，過去六個財政年度中，公務員三度被凍薪，還有兩次薪酬調整幅度低於薪酬趨勢調查所得的淨指標，僅一年完全參照指標來調整。若公務員薪酬調整持續落後於私人市場，將削弱延攬與挽留優秀人才的競爭力，甚至影響團隊士氣。他又指，公務員薪酬調整具備廣泛的指標效應，公營機構及不少私營企業和機構均會以此作為調薪的重要參考，期望當局在維持公務員薪酬競爭力的同時，也為私人市場創造良好的加薪氛圍。

周小松則表示，留意到近期社會有意見以個別公務員涉及爭議事件為由，質疑應否向公務員加薪。他重申，若個別公務員表現未如預期或觸犯紀律問題，現行的工作表現管理及紀律機制已具備相應途徑處理，這不應與整個公務員團隊的薪酬調整混為一談。他又強調，絕大多數公務員表現優秀、克盡己任、盡忠職守，冀社會都能肯定他們的努力，政府亦按機制合理提升其薪酬待遇。

葉傲冬認為加幅可接受

立法會公務員及資助機構員工委員會委員葉傲冬指，政府作為全香港最大的僱主，在做薪酬決定時不僅需要兼顧全體公務員的士氣，亦要顧及整體社會的經濟情況，面對現時本地經濟以及國際環境均處於不明朗形勢下，提出劃一加薪2%的折衷方案是可接受。他相信，如果本港未來經濟狀況能有進一步好轉，公務員會有更為理想的加薪幅度。

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