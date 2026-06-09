陳澤銘率法援署代表團赴新加坡考察 探討以人工智能與科技提升服務效能

在國家「十五五」規劃「加快涉外法治建設」與深化「AI+行動」背景下，法律援助署署長陳澤銘於6月3日至6日率領代表團訪問新加坡。代表團走訪當地司法機構、律政部及法律業界，深入探討如何善用資訊科技與人工智能，如遙距視像系統及無紙化辦公，以提升公費法律援助及義務法律服務的效能與水平。

赴新加坡考察法律科技應用

為配合國家「十五五」規劃中「加快涉外法治建設」與深化「AI+ 行動」的戰略背景，法律援助署署長陳澤銘率領由部門各科別成員組成的七人代表團前往新加坡進行考察訪問。

在為期四天的行程中，代表團廣泛到訪當地的司法機構、政府部門、義務法律服務機構及法律業界並進行深入交流，期間到訪當地司法機構，包括最高法院及國家法院、律政部轄下的法律援助局及公設辯護人辦公室、新加坡律師公會、新加坡法律義務辦事處及兩家當地的律師事務所。

提升法援服務與工作效能

代表團與各機構代表會面，重點了解新加坡司法機構、政府部門、義務法律服務提供者和法律業界，在提供公費法律援助及義務法律服務時，如何借助資訊科技和人工智能提升服務水平與工作效能。如善用遙距視像系統，加強與申請人及受助人的溝通與接觸，及通過高效的資訊系統，實現「無紙化」辦公室。

法律援助署對是次參訪期間熱情接待代表團的新加坡司法機構、政府各部門、律師公會及律師事務所表示衷心感謝，亦特別感謝香港特別行政區駐新加坡經濟貿易辦事處為是次考察所作出的協調工作。