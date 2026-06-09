Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳澤銘率法援署代表團赴新加坡考察 探討以人工智能與科技提升服務效能

政情
更新時間：18:19 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:19 2026-06-09 HKT

在國家「十五五」規劃「加快涉外法治建設」與深化「AI+行動」背景下，法律援助署署長陳澤銘於6月3日至6日率領代表團訪問新加坡。代表團走訪當地司法機構、律政部及法律業界，深入探討如何善用資訊科技與人工智能，如遙距視像系統及無紙化辦公，以提升公費法律援助及義務法律服務的效能與水平。

赴新加坡考察法律科技應用

為配合國家「十五五」規劃中「加快涉外法治建設」與深化「AI+ 行動」的戰略背景，法律援助署署長陳澤銘率領由部門各科別成員組成的七人代表團前往新加坡進行考察訪問。

在為期四天的行程中，代表團廣泛到訪當地的司法機構、政府部門、義務法律服務機構及法律業界並進行深入交流，期間到訪當地司法機構，包括最高法院及國家法院、律政部轄下的法律援助局及公設辯護人辦公室、新加坡律師公會、新加坡法律義務辦事處及兩家當地的律師事務所。

提升法援服務與工作效能

代表團與各機構代表會面，重點了解新加坡司法機構、政府部門、義務法律服務提供者和法律業界，在提供公費法律援助及義務法律服務時，如何借助資訊科技和人工智能提升服務水平與工作效能。如善用遙距視像系統，加強與申請人及受助人的溝通與接觸，及通過高效的資訊系統，實現「無紙化」辦公室。

法律援助署對是次參訪期間熱情接待代表團的新加坡司法機構、政府各部門、律師公會及律師事務所表示衷心感謝，亦特別感謝香港特別行政區駐新加坡經濟貿易辦事處為是次考察所作出的協調工作。

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
8小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
01:47
公務員劃一加薪2% 低於工會叫價 楊何蓓茵：相信職方會明白 有考慮公眾觀感
政情
3小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
6小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
4小時前
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠嘆死神接近 好友彭秀慧助辦生前追思會笑對生死
影視圈
5小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
10小時前