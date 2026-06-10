議政隨想︱范駿華：《釋放藍色動能 制定海洋經濟藍圖》

國家「十五五規劃」重點部署，海洋經濟高質量發展已上升為國家高質量發展的核心戰略板塊。國家層面明確推進中國式現代化離不開海洋資源的高效開發與利用，需以頂層宏觀視角統籌海洋空間、產業布局與區域協同發展。而香港作為祖國「內聯外通」的國際門戶，亦面臨千載難逢的戰略發展機遇。

事實上，香港坐擁綿長的海岸線、逾260個風光旖旎離島及成熟國際航運網絡，配合「一國兩制」賦予的獨特定位，完全具備建設國際級「海洋強港」的先天條件。惟現時香港尚未推出專屬海洋經濟發展規劃，導致海洋資源潛力難以釋放、面臨離島發展零散、海洋科研產業化不足等問題。實在亟需借助本次編制五年規劃的契機，做好頂層設計、出台專屬發展藍圖，搭建跨部門統籌機制，並主動對接大灣區城市，統籌規劃海域功能分區與生態產業布局。

面對現時離島發展的樽頸，特區政府應在恪守生態保育前提下完善離島交通基建、發展低碳水上運輸。資料圖片

推動航運業升級是鞏固香港國際地位的核心，特區政府須結合國際海事標準與大灣區協同發展定位，整體規劃海洋產業布局綠色航運升級路徑。同時，鼓勵科研機構與創新企業聯合本地大專院校加速海洋科技研發，特別在智能航運、海洋生物醫藥等領域尋求突破，提升香港在全球綠色航運浪潮中的競爭力。

另外，面對現時離島發展的樽頸，特區政府應在恪守生態保育前提下完善離島交通基建、發展低碳水上運輸，因地制宜發展各島特色產業，活化海岸及離島資源，打造多元化、高品質的海域體系。繼而透過全方位布局以全面釋放香港海洋經濟潛力，為國家海洋強國建設注入新動能。