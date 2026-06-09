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李家超宣布 6.15起展開香港五年規劃公眾諮詢 為期兩個月

政情
更新時間：10:11 2026-06-09 HKT
發佈時間：10:11 2026-06-09 HKT

特首李家超今早（6月9日）出席行政會議前見傳媒。他宣布，下周一6月15日，展開香港五年規劃公眾諮詢，為期兩個月。他指，香港編製首個五年規劃是歷史性的一步，強調規劃將會指明社會發展方向，為香港市民及社會各界帶來實際裨益 。他又指，五年規劃鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等優勢地位，加強建設國際航空樞紐，打造國際高端人才集聚高地，以及加快建設北部都會區等。

五年規劃︱堅持香港一直賴以成功原則

此外，五年規劃也可讓香港可以抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，包括國家超大規模市場和經濟發展帶給香港的商機、國家科技能力及技術的分享，以及一帶一路倡議與大灣區融合發展帶來的機遇。涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會及個人發展空間等。

他指，五年規劃將堅持香港一直賴以成功的原則。策略包括以民為本、更好將有為政府與高效市場結合起來、強化治理效能，每年的施政報告會重點回應規劃內容。政制局正全力編寫諮詢文件，下周一會正式公布。政府會舉行諮詢活動，收集市民及議員等的意見。

國安附例︱國安涉及情報十分敏感 或涉及「國家級高手」

有關昨日立法會聯席會議討論的國安附例，李家超回應指根據國安條例，已訂明危害國安罪包括「特區法律下的其他危害國安罪行」，現行制度已有特首證明書安排。附例是清晰化現有安排，目的是減少爭拗，沒有增加任何適用範圍、擴充罪行定義等。行政長官發證明書是嚴謹、嚴肅行為，特首在維護國安方面有重要的承擔責任，這一點既是中央的信任，亦是必須做好的重要工作。行政長官可閱讀很多涉及國安的資料，有時會涉及「國家級高手」，十分敏感，未必可公開，由其發證明書是適當的。

有關土地審裁處裁定合安管理公司要盡快召開宏福苑業主大會，他認為合安予人印象一向是認真的，上月已舉行兩場簡介會，講解帳目、退款安排等。合安在陳詞中有提及面對的困難，包括簽署人是否業主等，而合安目前沒有完整業主名冊，更為耗時與複雜。而火災中有人離世，無法確認遺囑認證等。他的要求是依法辦事、盡力處理好相關事情，政府會為合安提供適切協助。

對事態發展他不作預測，政府希望照顧好受影響家庭，而合安作為現時的大廈管理單位，也要努力做好此事。居民需要更了解管理情況，事情也要按法律處理，希望受影響家庭盡快過新生活。

公務員新評核機制 旨在建立更優秀公務員團隊

公務員加薪方面，李家超強調政府有既定制度，考慮六大因素後決定。公務員事務局已與職方交換意見。

有關改革評核制度，李家超稱社會上有不同建議，局方已充分評估，他認為新制度是實際的。局方亦有提供彈性。新制度目的包括確保高質素的服務，部門首長可建立更好的團隊。獎懲制度要分明，表現未如理想的不應獲得增薪點。他明白公務員需時適應新安排，但強調新制度是為公務員團隊的表現着想、建立更優秀團隊。

有關七一如何慶祝，李家超指回歸29周年大日子，全港應共同慶祝，十八區都有慶祝活動，包括升旗禮、匯演、球賽等。

優惠措施包括5方面，包括交通優惠，如港鐵會送出71000張單程車票。連續三日免費乘電車；政府場地方面，包括康文署設施免費，科學館太空館的常設展覽免費開放等；旅遊方面，西九M+、故宮文化博物館等會有免費入場或優惠安排；飲食消費方面，逾1000間食肆商戶、不同的商戶等，都有不同優惠折扣及禮品；綠色生活方面，綠在區區會有額外積分等。政府今日稍後會在專題網站公布詳情，並會繼續更新。

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