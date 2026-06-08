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國安附例︱大律師公會 : 將關注附例實施情況 包括發出證明書程序及時間節點

政情
更新時間：20:50 2026-06-08 HKT
發佈時間：20:50 2026-06-08 HKT

政府擬訂國安附屬法例，行政長官可發證明書認定某刑事罪行屬危害國安案件。香港大律師公會今日( 8日 )回應時表示，公會將關注該附屬法例屆時實施情況，包括發出有關證明書的程序及時間節點。

香港大律師公會 : 目的是令《國安條例》第7(d) 條涵蓋範圍更清晰

香港大律師公會知悉有關《維護國家安全條例》（《國安條例》）附屬法例的立法建議，及注意到按相關法例，行政長官有權發出對法院有約束力的證明書，斷定某犯罪行為是否涉及國家安全。據了解，上述建議的目的是令《國安條例》第7(d) 條的涵蓋範圍更清晰。

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