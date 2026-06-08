陳曼琪促制訂《婦女全面發展藍圖》 提4項建議包括擴充婦女自強基金資助範疇等
更新時間：20:26 2026-06-08 HKT
發佈時間：20:26 2026-06-08 HKT
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身兼全國人大代表、全國婦聯執委的立法會議員陳曼琪今日( 8日 )於立法會民政及文化體育事務委員會會議上，肯定民青局推動婦女發展及家教家風建設的成果，並促請政府制訂《婦女全面發展藍圖》，凝聚跨局合力。
陳曼琪指出，婦女與家庭政策涉及醫衞、勞福、教育等多個政策局，建議從頂層設計入手，長遠發揮協同效應。她提出4項具體建議如下：
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擴充「婦女自強基金」資助範疇：增設地區婦女中心，直接資助地區團體租金等。
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加強「社區客廳」與婦委會協作：支援基層婦女及照顧者，提供實體支援空間。
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優化「一站式家庭及婦女資訊平台」：增設「家國情」專欄，融入中華優秀傳統文化與國民身份認同，推動家庭教育。
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恆常化「贍養費調解試行計劃」：肯定其高效快速成效，建議列為恆常措施，減輕家事法庭壓力。
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