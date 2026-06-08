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公務員評核拉Curve︱田北辰質疑機制有漏洞 憂頂薪人員「hea做」 倡罰停年度加薪

政情
更新時間：14:03 2026-06-08 HKT
發佈時間：14:03 2026-06-08 HKT

公務員事務局局長楊何蓓茵早前表示，將於今年10月推出優化公務員評核機制第一期，引入「拉Curve」機制，以職系作計算，當中最少5%人不獲「跳Point」。實政圓桌召集人田北辰憂慮已達頂薪點的高級人員若表現欠佳，懲罰機制恐形同虛設，促請政府對其扣減年度加薪；同時反對增設半年重新評估機制，指此舉會削弱懲罰的連鎖阻嚇力，建議統一每年評估一次。

憂頂薪人員懲罰形同虛設

田北辰表示，他一直要求政府檢討「跳point」制度，本應支持今次的優化措施，但在審視細節後對兩點深表保留。他指出，在全港17萬名公務員中，有約4萬至5萬人已晉升至所屬職級的頂薪點。若表現被評為最差的第4至6級，佔全體約5%，即約8,500名人員，大部分集中於這批已達頂薪點的人員，懲罰機制將失去實質效用。

田北辰憂慮，這批已達頂薪點的人員因「無point可跳」，在面對表現欠佳的評核時，可能會採取消極敷衍的工作態度，導致制度形同虛設，甚至變相形成「肥上瘦下」的局面，令真正未達頂薪、受制度影響的人員僅剩2%至3%。為填補漏洞，他促請政府增設實質懲罰，規定已達頂薪點且評核為第4至6級的人員，不得跟隨公務員進行年度薪酬調整，以此形成實質阻嚇力。

針對政府近日公布的細節，即公務員在評核中獲得第4至6級後，若在六個月後的重新評估中表現令人滿意，即可重新獲發增薪點。田北辰對此表示反對。他解釋，「停發增薪點」的懲罰理應具有連鎖效應，令相關人員推遲一年達到頂薪點，對其生涯薪酬產生長期影響。他指出，若容許在半年後重新發放增薪點，相關連鎖效應將會消失，導致阻嚇力大打折扣。田北辰更憂慮，主管在半年後難以連續兩次「做醜人」，最終可能令實際受罰的人數不足全體公務員的1%，公眾亦難以接受。因此，他要求政府取消半年重新評估的安排，統一維持每年評估一次。

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