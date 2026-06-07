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馬時亨稱出訪中亞冀吸引資源公司來港發展 助內企「出海」可達雙贏

政情
更新時間：09:56 2026-06-07 HKT
發佈時間：09:56 2026-06-07 HKT

行政長官李家超率領的代表團昨日結束中亞訪問返港，隨團出發的貿易發展局主席馬時亨表示，此行有多個目的，包括向這些新興國家展示香港的商機，希望可吸引當地的資源公司和主權基金來港發展，另一重要任務是帶領內地企業「出海」，而協助內企出海，對兩地而言都是雙贏。

馬時亨今日（6月7日）在電台節目表示，今次商務團陣容強大，，當中包括30間內地知名企業如東風汽車、紫金礦業，以及香港多位工商界巨頭。香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，一方面希望向這些新興國家展示香港的商機，而另一個重要目的是帶領內地企業「出海」，協助有意到新興國家發展的內地企業開拓版圖。

肩負助新興企業走向國際重任

馬時亨指，協助內企「出海」能為香港帶來很多好處。內地企業在擴展海外市場時，往往會覺得香港的「超級聯繫人」角色極具吸引力，進而選擇在香港設立基地。這能直接帶動香港的專業服務需求，包括律師、會計師及金融銀行服務，從而達致一舉兩得的雙贏局面。貿發局作為特首《施政報告》中成立的「出海專班」核心成員，正積極推動此項工作。

他憶述，2006年出訪杜拜時，曾遇見當時已在中東發展了約七年的華為代表。這印證了部分內地企業早已具備出海能力，但在國家高速發展的過去20年間，湧現了許多新晉企業，它們仍缺乏與國際市場接軌的經驗。貿發局現時正是肩負起協助這些新興企業走向國際的重任。

對於香港在大灣區的角色，馬時亨指出，特區政府正積極推廣北部都會區以發展創科及高增值工業。面對外界質疑香港創科步伐較慢，他以「龜兔賽跑」作比喻，深信只要有政府、商界與內地的緊密配合，香港最終能「跑贏」並創造新天地，並不擔心會落後，強調本港金融業優勢依然強勁。

須主動出擊發掘中東及中亞等新興市場

面對美國發起的關稅戰及複雜的地緣政治，馬時亨認為中國正積極結交盟友，並展現出強大的外交角力。對香港而言，雖然仍會兼顧英國、歐盟等傳統穩定市場，但現在更必須主動出擊，發掘東盟、中東及中亞等新興市場。

他比較了2006年與近期跟隨特首出訪哈薩克斯坦及烏茲別克的所見所聞。當年當地的設施落後，如今卻已高樓林立、名店與五星級酒店林立，金融與經濟取得長足進步。他強調，這些國家擁有豐富的石油與礦產資源，亟需向外發展，這正是貿發局及港商發揮「超級聯繫人」作用的絕佳時機。

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