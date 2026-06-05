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陳茂波出席瑞典國慶酒會：六成七在港瑞典企業視港為區域樞紐 冀深化兩地創科合作

政情
更新時間：17:01 2026-06-05 HKT
發佈時間：17:01 2026-06-05 HKT

財政司司長陳茂波今日（5日）在瑞典國慶日酒會致辭時表示，香港與瑞典經貿關係良好，去年雙邊商品貿易按年增長11.5%至9.5億美元，更有六成七受訪瑞典企業視香港為區域樞紐。他強調，香港堅定支持開放與交流，歡迎各地企業來港，並期待雙方在人工智能、生命科學和醫療科技等創科領域進一步深化合作。

雙邊貿易逆勢增長

陳茂波指出，在當前複雜的地緣政治環境下，各個國家、經濟體及領導者更應秉持善意、開放和相互理解的態度，尊重不同的文化、歷史、生活方式和治理道路，並以彼此的差異作為增進互信和互相學習的起點。他強調，香港堅定支持開放、交流與合作，並熱烈歡迎世界各地的經濟體、企業和人才來港，在貿易投資、藝術文化、教育及民間聯繫等多個領域深化往來。

外交部駐港公署副特派員張長偉（左）、瑞典駐香港及澳門總領事路易絲 · 貝格霍爾姆（Louise Bergholm）（中）及財政司司長陳茂波（右）。政府新聞處圖片
外交部駐港公署副特派員張長偉（左）、瑞典駐香港及澳門總領事路易絲 · 貝格霍爾姆（Louise Bergholm）（中）及財政司司長陳茂波（右）。政府新聞處圖片

陳茂波表示，香港與瑞典的經貿關係非常良好且持續發展。兩地近年貿易額顯著增長，去年雙邊商品貿易按年增長11.5%，達到約9.5億美元；服務貿易亦按年增長近8%，錄得約9億美元。

陳茂波指，瑞典商會於今年迎來成立40周年，充分印證了兩地長期且穩固的商業聯繫。營商環境亦廣受認同，根據TeamSweden在港進行的最新商業氣候調查，瑞典企業在過去三年對香港營商環境的評價正穩步改善，當中有67%的受訪企業選擇以香港作為其區域樞紐。

他指出，香港作為通往中國內地及亞洲的門戶，憑藉自由市場經濟、簡單低稅制以及廣闊的商業潛力，依然是吸引瑞典企業的核心優勢。隨著國家「十五五」規劃強調高水平的雙向開放，香港將繼續發揮獨特角色，協助更多瑞典及歐洲企業，把握內地市場擴容與消費升級所帶來的龐大機遇。

陳茂波指香港憑藉自由市場經濟、簡單低稅制以及廣闊的商業潛力，依然是吸引瑞典企業的核心優勢。政府新聞處圖片
陳茂波指香港憑藉自由市場經濟、簡單低稅制以及廣闊的商業潛力，依然是吸引瑞典企業的核心優勢。政府新聞處圖片

加快建設創科中心

陳茂波進一步指出，香港正全力加快發展成為國際創新科技中心，其中北部都會區的建設正為雙方的創科合作提供全新動力。瑞典擁有世界級的創新能力與產業優勢，兩地在多個新興領域上具備巨大的合作空間。在人工智能與科研，瑞典企業應用人工智能（AI）的比例高於歐盟平均水平，兩地可在AI技術、科研應用、教育及人才培養等方面加強合作。

河套及北都推動科研合作

在生命科學及醫療科技方面，陳茂波認為是雙方合作的重中之重。河套深港科技創新合作區正全力發展為生命健康科技樞紐，並致力推動生物樣本和臨床數據的跨境流動，這將極大便利相關藥物和醫療器械進入內地市場。

陳茂波表示，香港與瑞典的合作範疇絕不限於商貿與投資，未來可進一步擴展至文化、藝術及體育等多元領域。

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