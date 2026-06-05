內會︱何君堯引陳國基讚立法會高效完成五年規劃報告 體現行政立法配合

立法會今日（5日）舉行內務委員會會議，內會副主席何君堯在會上引述與政務司司長陳國基會面情況，指陳國基讚揚立法會高效率完成香港首個五年規劃的研究報告，充分體現行政立法互相配合；政府將全力配合立法會多個小組委員會，審議包括地盤全面禁煙、規管網約車等多項附屬法例。

陳國基讚揚立法會體現行政立法配合

何君堯首先匯報與政務司司長陳國基會面情況，引述對方感謝立法會提交關於香港首個五年規劃的研究報告。陳國基讚揚議員們短時間廣泛收集各專業領域的意見，高效率順利完成報告。協助特區政府在行政主導下，編制香港首份五年規劃充分體現了行政立法互相配合的夥伴力量。

何君堯引述陳國基所言，期望立法會未來能繼續積極參與，積極助力政府對接國家重大發展戰略，推動香港更好融入和服務國家發展大局。

陳國基亦察悉立法會已成立多個小組委員會，以研究有關推行建築地盤全面禁煙、規管網約車服務及落實部門首長責任制等多項附屬法例，政府全力配合小組委員會的審議工作。

財委會通過兩項人事編制建議

財務委員會今日亦舉行會議，表決通過兩項人事編制小組委員會提出的建議，包括在投資推廣署開設一個有時限非公務員職位，以落實投資推廣署的各項新增工作，如協助內地企業「出海」及推廣優惠政策包；及保留運輸署的一個首長級有時限職位，以加快推動自動駕駛車輛發展及巴士科技應用。兩項建議均獲得通過。

林定國下周三帶領前廳交流會

另外，新一次前廳交流會將於下周三（10日）舉行，由律政司司長林定國帶領，交流會將分成兩組，分別為「司法及法律事務委員會和工商及創新科技事務委員會分組」，以及「教育事務委員會和福利事務委員會分組」。