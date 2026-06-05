地盤禁煙｜議員憂罰則及檢控範圍未釐清 將邀公眾人士以書面形式提意見

政府計劃在9月前實施地盤全面禁煙，目標涵蓋所有新建及維修地盤，並向立法會提交修訂三條附屬法例，當中分別針對「個人」及「僱主」（承建商）分開兩條附屬法例。立法會相關的小組委員會今早（5日）召開會議審議。

地盤持份者罰則有爭議 委員會邀公眾書面意見

委員會討論是否需要邀請公眾人士提交意見時，工聯會梁子穎表示，修例涉及地盤不同的持份者，如業主、大判、二判等，因為他們對罰則有爭議或有一些不清楚的地方，希望他們可以表達意見。勞聯周小松亦稱，不止工人牽涉在內，有些開放式地盤，若有市民在範圍內吸煙或會被檢控，同意需要吸納公眾人士意見。委員會終決定邀請公眾人士以書面形式提交意見。

許澤森：可就地盤局部範圍由處長規定禁煙要求

勞工處處長許澤森表示，現時本港地盤範圍內，除了室內地方受到一般禁煙規定外，地盤的室外地方沒有法定禁煙要求，所以不時發現有工人在地盤的室外地方吸煙，而在職安健的法例框架下，處方可就地盤不同風險情況，就個別地盤的局部運作及範圍施加由處長規定的禁煙要求，形容這是一套以風險為本、沿用已久的制度。他更提到在宏福苑大火之後，社會大眾關注地盤內的吸煙行為、不明火種，希望加強規管的力度，因此提出現時的修例。

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莊家彬關注地盤所指範圍及「東主」定義不清

選委界莊家彬關注建築地盤的定義是甚麼，會否清楚標明地盤供市民及工作人員知道，舉例大廈維修期間，整座大廈都屬於地盤範圍，但市民日常會經過時，會否知道這是禁煙範圍。他又稱，修例列明如有違反會起訴東主及僱員，關注「東主」是指誰人。

許澤森稱地盤定義清晰有指示 東主指大判分判商

許澤森表示，法律上建築地盤的定義是清晰的，凡有建築工程、有工序進行的範圍就是建築地盤，因此大廈維修，甚至個別單位進行外牆、窗戶維修等，有施工的範圍都是建築地盤，而實際操作上為了避免市民誤進禁煙範圍，故建築地盤範圍會有足夠的指示，說明予任何人知道。至於「東主」，他指一般是指大判及分判商，即是地盤有管理責任的向層級人員。

陳凱欣憂執法難當場斷正 問市民影片可否作舉證

選委界陳凱欣表示，目前吸煙條例的執法是必須由控煙辦人員，當場斷正才可票控，認為在地盤要待職安主任去巡查時，工人可能都可輕易避開，關注將來若有市民以影片舉報，當局會如何處理，會否考慮接受片段作舉證。

許澤森稱有影片佐證足夠發傳票

許澤森表示，執法關鍵不是必須當場斷正，關鍵是違規的人士的行為、身份、身處的場所，是否符合執法的門檻，因此影片或相片有足夠的佐證，清楚顯示是地盤範圍，涉事人當局可以追溯到，並有做到吸煙行為，是足夠當局發出傳票。



記者：郭詠欣