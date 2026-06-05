Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

地盤禁煙｜議員憂罰則及檢控範圍未釐清 將邀公眾人士以書面形式提意見

政情
更新時間：14:39 2026-06-05 HKT
發佈時間：14:39 2026-06-05 HKT

政府計劃在9月前實施地盤全面禁煙，目標涵蓋所有新建及維修地盤，並向立法會提交修訂三條附屬法例，當中分別針對「個人」及「僱主」（承建商）分開兩條附屬法例。立法會相關的小組委員會今早（5日）召開會議審議。

地盤持份者罰則有爭議 委員會邀公眾書面意見

委員會討論是否需要邀請公眾人士提交意見時，工聯會梁子穎表示，修例涉及地盤不同的持份者，如業主、大判、二判等，因為他們對罰則有爭議或有一些不清楚的地方，希望他們可以表達意見。勞聯周小松亦稱，不止工人牽涉在內，有些開放式地盤，若有市民在範圍內吸煙或會被檢控，同意需要吸納公眾人士意見。委員會終決定邀請公眾人士以書面形式提交意見。

許澤森：可就地盤局部範圍由處長規定禁煙要求

勞工處處長許澤森表示，現時本港地盤範圍內，除了室內地方受到一般禁煙規定外，地盤的室外地方沒有法定禁煙要求，所以不時發現有工人在地盤的室外地方吸煙，而在職安健的法例框架下，處方可就地盤不同風險情況，就個別地盤的局部運作及範圍施加由處長規定的禁煙要求，形容這是一套以風險為本、沿用已久的制度。他更提到在宏福苑大火之後，社會大眾關注地盤內的吸煙行為、不明火種，希望加強規管的力度，因此提出現時的修例。

相關新聞：

每日雜誌｜AI科技幫手把關 嚴防地盤非法吸煙 承建商憂法律責任問題 科創公司接獲查詢增30%

地盤禁煙｜西灣河太安樓棚工吸煙惹公憤 承建商稱已即時炒人罰款

地盤禁煙｜勞工處稱不考慮設吸煙區 歡迎地盤管理人員拍照紀錄違規通知執法

莊家彬關注地盤所指範圍及「東主」定義不清

選委界莊家彬關注建築地盤的定義是甚麼，會否清楚標明地盤供市民及工作人員知道，舉例大廈維修期間，整座大廈都屬於地盤範圍，但市民日常會經過時，會否知道這是禁煙範圍。他又稱，修例列明如有違反會起訴東主及僱員，關注「東主」是指誰人。

許澤森稱地盤定義清晰有指示  東主指大判分判商

許澤森表示，法律上建築地盤的定義是清晰的，凡有建築工程、有工序進行的範圍就是建築地盤，因此大廈維修，甚至個別單位進行外牆、窗戶維修等，有施工的範圍都是建築地盤，而實際操作上為了避免市民誤進禁煙範圍，故建築地盤範圍會有足夠的指示，說明予任何人知道。至於「東主」，他指一般是指大判及分判商，即是地盤有管理責任的向層級人員。

陳凱欣憂執法難當場斷正  問市民影片可否作舉證

選委界陳凱欣表示，目前吸煙條例的執法是必須由控煙辦人員，當場斷正才可票控，認為在地盤要待職安主任去巡查時，工人可能都可輕易避開，關注將來若有市民以影片舉報，當局會如何處理，會否考慮接受片段作舉證。

許澤森稱有影片佐證足夠發傳票

許澤森表示，執法關鍵不是必須當場斷正，關鍵是違規的人士的行為、身份、身處的場所，是否符合執法的門檻，因此影片或相片有足夠的佐證，清楚顯示是地盤範圍，涉事人當局可以追溯到，並有做到吸煙行為，是足夠當局發出傳票。


記者：郭詠欣

最Hit
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
星島申訴王 | 不換衫不沖涼 觀塘長髮男嚇煞途人 親屬揭悲慘人生：代佢講唔好意思！
申訴熱話
7小時前
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
03:21
專訪｜非常父：盼政府助救女配合驗DNA 與記者對話揭轉軚原因 被警分析利弊說服 ｜Save Lily
突發
7小時前
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
01:09
李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵 行為異常精神狀態惹擔憂 犯佛門大忌恐折福丨獨家
影視圈
21小時前
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
學生哥搭車無錢遭乘客白眼 紅Van司機一句「XX」秒殺西裝友 送金句結局感動全網｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
楊明莊思明8.2吉隆坡結婚 喜帖首曝光準新郎驚變幸福肥 風雨同路十年終修成正果丨獨家
影視圈
3小時前
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
香港小姐冠軍楊寶玲零走樣「近照」瘋傳 歷三段婚姻情歸初戀 移民美國過少奶生活
影視圈
6小時前
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
80年代「三個小神仙」Re-U掀經典回憶殺 鄭丹瑞呻極難約 林珊珊何嘉麗狀態成對比
影視圈
21小時前
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
旺角花園餐廳結業！63年鐵板牛扒老店品牌 旺角大本營僅縮剩一間
飲食
2026-06-04 11:51 HKT
西營盤般咸道街頭男子昏迷送院亡。楊偉亨攝
西營盤男子嘔血昏倒街頭 送院不治
突發
5小時前
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲
影視圈
5小時前