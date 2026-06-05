大棋盤｜港區人大考察雄安新區 盼取經建設北都

政府正全力推進北部都會區發展，其中北都大學城的佔地面積一再「加碼」，至今最少達100公頃，當中佔地22公頃的洪水橋用地，預料本年底前率先批出，交予中標大學。近月官員及大專院校紛紛到外地考察取經，包括到訪河北雄安新區，了解產學研融合模式。據了解，港區人大代表今日亦啟程前往雄安新區考察5日，盼透過親自調研為建設北都帶來啟示。

雄安新區於2017年由國家主席習近平親自擘畫，定位是疏解北京「非首都功能」的集中承載力、推動京津冀協同發展，包括行政單位、總部企業、高等院校等南遷，目前有400多間央企機構集聚，矗立逾5000棟樓宇，這座未來之城被稱為「千年大計」。過去9年，雄安新區由頂層設計轉向實質建設階段，今年兩會「十五五」規劃綱要出台後，習近平亦第4度到雄安考察，強調雄安建設取得重大階段成果，並指明要深入推進高質量發展。

雄安新區發展強調先謀後動，先規劃後發展，頭幾年幾乎沒動一磚一瓦，但隨着框架形成、逐步建設，除了「疏解」定位不變，近年亦大力發展三大主導產業，包括衛星互聯網、人工智能及新材料，推動科技與產業創新深度融合，發展新質生產力。今年全國兩會上，河北省委書記倪岳峰形容，「創新已經成為雄安新區的鮮明標識」。

香港近年力推「南金融、北創科」的產業新布局，北都是核心引擎，香港又如何從雄安新區經驗借鏡？港區人大代表冼漢廸認為，雄安以央企遷入為牽引，帶動產業鏈上下游集聚，北都性質雖有所不同，但同樣存在可聚焦的發力點，除了政府部門進駐，亦可把推動與創科發展、深港合作、教育科研單位等總部或分支北遷，並將面向兩地跨境業務的公共服務窗口集中設立在北都，形成「口岸+服務」高效聯動。

另一人大代表則指，北都大學城以產業主導，必須把科技、人才和產業結合，將科研成果轉化落地，帶來實際經濟效益，形成產學研融合的生態圈。政務司司長陳國基今年4月曾率領「北都大學城籌劃及建設組」代表團考察雄安，包括到訪北京林業大學雄安校區，他認為當地的高校產業聯動、基建先行及可持續規劃等方面經驗，可為北都大學城高質量籌建提供強力借鑑，助力打造國際教育與創科樞紐。

不過，雄安新區發展並非一帆風順，包括不少人不願舉家搬遷，寧願「候鳥式」往返京雄通勤。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，雄安新區理念是不欲北京太過擠擁，最重點並非搞經濟建設，當然後來提到要發展新質生產力；北都則是產業主導，發展高新科技、加強大灣區融合，兩者目標不盡相同。

但他認為，香港可從中借鑑開發新區的過程和經驗，包括做好頂層設計、資本建設，讓規劃可以有系統地推進，以往特區政府不習慣這樣的主導角色。

聶風