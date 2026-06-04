特首中亞行｜湯文龍晤烏茲別克斯坦總統副顧問 介紹香港獨特普通法優勢

結束哈薩克斯坦訪問行程後，由行政長官李家超率領的代表團抵達中亞之行的第二站烏茲別克斯坦首都塔什干。抵埗後，部分成員隨即出席交流晚宴，在較為輕鬆而坦誠的氛圍下，就烏茲別克斯坦的發展方向及區域合作機遇深入交流，進一步加深彼此了解，為後續行程奠定良好基礎。

湯文龍介紹香港獨特普通法優勢

香港律師會會長湯文龍其後與烏茲別克斯坦共和國總統副顧問（策略發展）Sarvar Khamidov 會面並深入交流。財經事務及庫務局局長許正宇，以及創新科技及工業局副局長張曼莉等亦一同參與。雙方就社會發展、經濟開放進程、投資信心，以及香港在國際金融與專業服務領域的獨特優勢等議題展開具建設性的討論。

在交流過程中，湯文龍亦介紹香港在「一國兩制」下普通法制度的獨特優勢。香港不僅是中國唯一採用普通法制度的城市，更是全球唯一真正以中英雙語運作普通法體系的司法管轄區。憑藉成熟穩健的司法制度、完善的替代性爭議解決機制，以及與國際接軌的專業法律服務，香港一直發揮「超級聯繫人」與「超級增值者」的角色，為環球企業通往中國內地及拓展亞洲市場提供堅實橋樑。

烏茲別克斯坦人口超過3,800萬，地處中亞心臟地帶，與區內所有國家接壤，亦是全球僅有的兩個「雙內陸國」之一。自2017年以來，在總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）推行的一系列改革下，當地逐步取消外匯管制、吸引外資、深化區域合作，由以往國家主導的經濟體系轉型為更具活力與開放性的市場。同時，當局亦致力簡化海關及貿易程序、推動數碼轉型，以及完善法律與制度框架，持續優化整體營商環境。

兩地互換照會確認免簽證安排 停留期限延長至三十天

烏茲別克斯坦政府今年3月宣布計劃成立塔什干國際金融中心（Tashkent International Financial Centre），標誌著其在中亞金融領域及資本市場發展邁出重要一步。TIFC 與設於哈薩克斯坦的阿斯塔納國際金融中心（Astana International Financial Centre）及設於迪拜的迪拜國際金融中心（Dubai International Financial Centre ）相似，擬在其管轄範圍內適用英國普通法及衡平法原則，設立專門的國際商事法庭及國際仲裁中心，並提供具競爭力的稅務及營運優惠，以吸引國際資本、金融機構及專業服務提供者。

另外，香港特區政府與烏茲別克斯坦政府於6月3日（塔什干時間）互換照會，在李家超及烏茲別克斯坦外交部長Bakhtiyor Saidov 見證下，確認建立雙邊互免簽證安排。雙方將隨即商討具體落實細節，力爭盡早實施。

根據有關安排，香港特區護照持有人訪問烏茲別克斯坦的免簽證停留期限，將由目前的10天延長至30天；而烏茲別克斯坦所有護照持有人亦可免簽證來港停留30天。現時烏茲別克斯坦外交及公務護照持有人可免簽來港14天，而普通護照持有人則須申請簽證。

特區政府發言人指出，繼2025年9月放寬烏茲別克斯坦國民來港商務及旅遊多次入境簽證申請條件後，建立雙邊互免簽證安排將進一步促進香港與中亞地區在經貿及旅遊方面的往來，為雙方深化合作注入更大動力。

隨着制度銜接與人員往來進一步便利化，香港與烏茲別克斯坦的聯繫將更為緊密。香港法律及專業服務界亦將積極把握新機遇，深化與中亞地區的合作與交流，共同推動更高水平的國際法治與經貿發展。

圖片來源：律師會FB