立法會通過「推動發展海洋經濟」議員 江旻憓倡打造海洋盛事品牌 推遊艇旅遊、帆船大賽

立法會大會今早（4日）續會，繼續辯論由選委界范駿華提出「推動香港發展海洋經濟」的無約束力議員議案。議案終獲得在席兩部分議員以大比數支持通過。旅遊界江旻憓認為，政府可將盛事經濟重點延伸至海洋領域，積極打造具香港特色的海洋盛事，串聯海上運動、遊艇旅遊、郵輪母港經濟、漁村文化及海濱度假，培育新的經濟增長點，將海洋資源轉化為可持續發展的優勢。

她指維港以世界知名的城市天際線為背景，適合打造世界級的海上盛事品牌，舉辦高水平、觀賞性及可全球轉播的海上賽事，如明年1月舉辦的海上F1國際帆船大獎賽，將首度落戶香港，會帶來高消費力的國際人流。

陳祖恒建議將香港海運港口發展局升格

經民聯陳祖恒認為，憑著「一國兩制」下的獨特優勢及過往的經驗積累，香港的航運業和遠洋漁業具備條件重塑優勢，建議要用好香港國際港口網絡優勢，提供靈活的中轉服務，在新興和小型貿易經濟體，以及依賴特定貿易路線的航運上做深做遠，與粵港澳大灣區其他港口錯位發展；亦要用好香港「補時港」優勢，進一步強化港口社區系統，擴大服務範圍，吸引更多使用者，令香港的港口服務「快上加快」。

而為了用好「一國兩制」優勢，他建議將香港海運港口發展局，由諮詢機構升格為統籌和執行機構，成為對接粵港澳大灣區各城市的窗口，加強區內航運服務的法律、稅務和行業標準的規則銜接和機制對接，推動香港成為內地船公司在簽訂國際合同時的首選法律仲裁地，實現香港航運服務「落地灣區」；用好冷鏈轉口優勢，做好遠洋漁業。

范駿華籲支持香港海洋經濟整體發展

范駿華期望特區政府重視海洋經濟的建設及發展，亦希望今次動議可發揮拋磚引玉的效果，令政府更廣泛、充分地接納社會各界的不同意見，認真考慮制定一份具戰略性、可持續性的海洋經濟藍圖，利用好及釋放好香港發展海洋經濟的獨特潛力，將不同發展海納百川，繼而為香港培育全新的經濟增長動能，帶動經濟動能、整體社會展遠發展。他最後呼籲大家要聽他說，一起企硬、不要猶豫，支持香港海洋經濟整體的發展。

黃淑嫻：當局積極保護海洋生態環境 加強與內地及國際交流合作

環境及生態局副局長黃淑嫻表示，當局積極保護海洋生態環境和做好水質管理等工作，亦在這些方面加強與內地及國際間的交流和合作，也透過《關於開展海洋生態環境保護工作的合作安排》，參與國家全國海洋污染基線調查和監測網絡建設等工作。這些合作有助各方達致保護及提升粵港澳大灣區海洋生態環境質量的共同目標。

她又稱，香港在海洋生態環境保護領域的努力得到國家的認可，在去年香港大鵬灣獲選為國家生態環境部的「美麗海灣優秀案例」，標誌着特區政府在共建粵港澳美麗灣區的重要成果，樹立海洋生態環境協同治理的典範。香港更與「一帶一路」國家加強交流和合作，包括參與國際水科技硏討會和「一帶一路」可持續綠色發展會議等，分享香港的水環境管理、污水病毒檢測、泳灘水質監測、水環境抗菌素耐藥性基線調查等技術和經驗。她強調，當局及其轄下部門會繼續在保護海洋生態環境和推動漁業可持續發展方面貢獻力量。

記者：郭詠欣



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