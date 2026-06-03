翁金驊涉體罰學生｜何君堯稱「些少體罰」小意思：薑要磨先辣！俾人打完要學識企返起身

籃球名帥翁金驊近日被揭發兩年前於漢華中學，對籃球隊學生施以掌摑體罰，被學校暫停職務，並公開致歉。立法會內委會副主席、選委界議員何君堯今日（3日）向傳媒表示，認為翁的舉動只是「小意思」，完全沒有問題，形容「薑要磨先辣、鐵要打先硬」，學生要體驗過體罰和肢體碰撞，才可訓練面對困境的能力。

何君堯：行為是「輕輕觸碰，根本唔值得討論」

何君堯觀看翁金驊體罰的完整短片後向傳媒表示，該行為是「輕輕觸碰，根本唔值得討論」，而籃球運動本身就有大量肢體接觸，亦相信教練當時是教導學生堅強面對問題，「咁都要停職，心靈同胸襟都受唔到，唔係『姑爺兵』咁簡單，係連『豆腐兵』都不如」。他認為如學生遇到逆境就要去克服，「打得有無道理係一回事，但你要訓練自己，俾人打咗一嘢之後要即刻企返起身。如果唔係，咁樣俾人打一打，就『𨂽晒地』話要報警，點得㗎？」。

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何君堯：只要無嚴重到留下傷痕 應予一定體罰空間

據悉事件曝光後，校方聯絡涉事學生及其家長，惟他們均認為事件屬紀律教育，拒絕報警及不會給予口供。本身是律師的何君堯認為，翁金驊的舉動算不上普通襲擊，停職屬「太過份」，若查明沒有違法，應讓其復職。

何君堯直認自身是「舊觀念」的人，無論家中、學校，適當體罰是需要的，只要沒有嚴重到留下傷痕，或是涉及性侵等程度，應予一定體罰空間，只要「有規有矩」就可以，舉例指學校可給予一定指引，在何種情況、學生行為惡劣且警告無效後可由訓導主任施予體罰，並向副校長級別以上人士報告，並將事件紀錄在案，方式亦有一定規範，例如「打5下手板」等。

何君堯早前在立法會一場議案辯論中，亦曾公開支持適量體罰，指不同意「不打不罵」對兒童就是好，更稱「如果唔係咁打我出嚟，我點會做到內副（內會副主席）」。

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