家鄉市集嘉年華︱李慧琼「拉隊」與議員入場支持  莊豪鋒吳秋北到福建社團聯會攤位「帶貨」

全港30個省級同鄉社團今日（3日）至周日（7日）於維園舉行「第四屆家鄉市集嘉年華」，今年設370個特色攤位，活動包括特產展銷、家鄉美食、文藝演出等。

酷熱天氣無阻市民入場 青島啤海南椰青大受歡迎

天文台午後錄得34.3度，成今年最熱，但無阻市民入場掃貨購入各地特產。《星島頭條》記者傍晚到市集察看，見到場內人頭湧湧，在酷熱天氣下，青島啤酒以及海南椰青特別受歡迎，不少人「嘆住啤酒、椰青行市集」。今年亮點是新設「鄉村振興農副產品」專區，包括紅薯、甜粟米、有機糙米、原生花生、野生菌菇及各類土產乾貨。

李慧琼：家鄉市集是認識國情的好地方

立法會主席李慧琼晚上6時許「拉大隊」與一眾議員入場支持，到多個省市的攤位試食和購買產品，又試飲廣西恭城油茶和茉莉鮮花水、購入海南椰子糖，以及她很喜歡的國寶「熊貓」的水杯等。她向記者表示，很高興多位議員自發到場支持，形容家鄉市集是認識國情的好地方，活動也是很好的愛國主義教育，指市民前來可認識每個省的特點，很值得一家大小來參與。被問到預計花費多少，李慧琼表示「今日大家各自消費，無叫大家要使幾多錢」。

方國珊到中山攤位購蘆兜糉 莊豪鋒吳秋北一同派糭

新界東南方國珊買了兩隻清遠雞，形容現場氣氛一流，她又到家鄉中山的攤位購入蘆兜糉，認為今次立法會「拉大隊」前來市集絕對是應該的，自己也在立法會「一發言完就過來」，希望大家也支持各個同鄉會，讚揚他們不計成本帶來各地充滿家鄉情懷的特色產品。

鄉下同屬福建「家己人」的實政圓桌莊豪鋒與工聯會吳秋北一同到福建社團聯會攤位「帶貨」和派糭。九龍西梁文廣則購入順德崩砂，又趁當造買了一箱荔枝。

除周四外，嘉年華每晚都會邀請一眾藝人參與表演助慶，包括首晚登場的張與辰，周五晚上更有「黑妹姐」李麗霞、肥媽Maria Cordero現身，其餘日子亦有黎耀祥、曹永廉、蕭正楠和周吉佩等。嘉年華今日傍晚5時半開幕，之後的每日朝11晚9開放，成人入場費5元，小童、60歲或以上長者，以及殘疾人士免費。

記者、攝影：陳俊豪