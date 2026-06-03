全球金融中心指數｜香港與紐約、倫敦僅相差1至2分 陳茂波：信託業是發展重要基石

財政司司長陳茂波今日（3日）在香港信託人公會35周年會議致辭時表示，過去35年香港國際金融中心地位持續提升，尤其在過去約十年間，隨着國家推動高質量發展，香港金融市場規模和深度顯著增長。他指出，本港股票市場市值由約23萬億港元增至逾47萬億港元，銀行存款增加約80%，即約9萬億港元，總額超過19萬億港元；與信託業關係密切的資產及財富管理業務，管理資產升至逾35萬億港元，強積金資產亦由約8,000億港元接近倍增至約1.5萬億港元。

信託業是香港重要基石

他提到，上周香港被評為全球最大的跨境資產及財富管理中心，並預計未來五年相關增長仍將領先全球。另一方面，在全球金融中心指數中，香港與紐約、倫敦的評分差距，已由十年前約40分大幅收窄至目前僅相差1至2分。陳茂波指出，在香港金融中心快速發展的過程中，信託業是重要的基石。

香港信託人公會今日舉行35周年會議。政府新聞處圖片

「金融+」策略吸引公司遷冊

他指出，地緣經濟日益割裂下的分散資產配置需求、全球創科浪潮，以及國家在「十五五」規劃下推進高水平雙向開放，將帶來更多跨境資本流動，對本港信託及財富管理服務產生更大需求。政府在今年《財政預算案》中提出「金融+」策略，包括完善融資鏈、推動債券及交易所買賣產品發展，強化黃金及大宗商品市場等，並利用數字化及代幣化推動產品創新。同時，政府推動公司遷冊來港，自去年以來已有37間公司在保留法律身份和業務延續下改在香港註冊，並將於年內提出優化基金及家族辦公室稅務安排的法案。

展望未來，他勉勵信託業把握「金融＋」帶來的機遇，並提出三大重點。一是堅守最高誠信與專業標準；二是積極擁抱科技和人工智能，把握數字化和虛擬資產發展帶來的新產品、新模式和新需求。人工智能和數字技術正在改變甚麼是資產、資產如何記錄和交易，以及所有權和控制權如何被界定和行使，市場愈需要在具法律確定性和完善管治架構、並有受信任專業受託人的司法管轄區落戶。三是加大人才投資，培養熟悉內地與國際規則的新一代專才。