率代表團訪納扎爾巴耶夫大學 李家超：港哈同為「一帶一路」倡議積極貢獻者和受惠者

行政長官李家超繼續率領商貿代表團在哈薩克訪問，今日(3日)到訪中亞著名學府納扎爾巴耶夫大學，並見證香港的兩間大學與納扎爾巴耶夫大學簽署合作備忘錄。

李家超在致辭時表示，國家主席習近平在2013年於納扎爾巴耶夫大學發表重要演說，首次公開提出共建「絲綢之路經濟帶」，成為今日「一帶一路」倡議的開端。歷經十多年的發展，倡議在政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通及民心相通等方面均取得了豐碩成果。

李家超：香港與納扎爾巴耶夫大學的願景正逐步落實

李家超續稱，在高等教育合作方面，香港與納扎爾巴耶夫大學的願景正逐步落實。他提到，香港科技大學去年在香港舉行的第十屆「一帶一路高峰論壇」上，已與該校簽署合作備忘錄，合辦全亞洲首個歐亞商業聯合工商管理學士課程；香港教育大學及香港理工大學亦會與納扎爾巴耶夫大學簽署全新的合作備忘錄，進一步深化兩地的學術與研究協作。

李家超表示，香港與哈薩克斯坦同為「一帶一路」倡議的積極貢獻者和受惠者。在「一國兩制」下，香港發揮著「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。香港擁有普通法制度、資金自由流動以及深厚的人才庫，這為香港的繁榮提供了堅實支撐。

