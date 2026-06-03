澳門「人機對峙」｜議員關注具身智能技術安全 創科局：必要時會考慮制定專門法例

澳門街頭早前發生罕見「人機對峙」事件，一名婦人被機械人嚇倒需報警，有立法會議員關注本港具身智能技術的發展及安全。創新科技及工業局局長孫東表示，香港現時並無專門針對具身智能的立法，但所有機構及人士必須遵守相關行業或場景的現行規例，任何人不論是否使用具身智能，均須嚴格守法，政府將持續密切監察其發展及應用，並在必要時採取果斷及適當行動，包括考慮制定專門法例或推行行政措施。

他續稱，政府一直密切關注香港具身智能的整體發展，而根據具身智能的不同場景及形式，已制定相應的監管措施，包括《小型無人機令》以風險為本規管小型無人機的操作；以及《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，以監管自動駕駛車輛在香港的測試及試行使用。

已制定《人工智能道德框架》

在資訊安全方面，他指數字政策辦公室已制定全面的《政府資訊科技保安政策及指引》，涵蓋涉及人工智能工具的應用場景，並已上載至政府網站，各政策局、部門及相關機構可因應自身情況，採取適當的資訊科技保安風險管理措施，以提升社會整體的資訊安全意識及能力，加強防範人工智能相關風險。

在應用方面，他表示，政府除已制定的《人工智能道德框架》外，亦正積極檢視現行法律配套是否足以應對人工智能的發展，而為評估不同政策範疇的法律能否與科技發展保持同步，律政司司長已於今年3月召開督導委員會會議，成立檢視支持更廣泛應用人工智能所需的法律配套跨部門工作小組。

他指小組目標是由各政策局及部門全面深入檢討現行法律，並探索針對性及可行的解決方案，包括考慮制定專門法例及推行行政措施，以配合科技發展及香港的實際情況，而該工作小組正與各政策局及相關部門緊密合作，力爭盡快完成初步檢討。

記者：郭詠欣

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