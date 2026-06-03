知識產權融資沙盒已有個案獲批 政府推專利估值先導計劃 一比一配對資助上限8萬元

有議員今日(3日)在立法會大會上就政府推動無形資產融資作出口頭質詢。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，去年底推出的「知識產權融資沙盒」已有成功完成審批的融資個案，政府將總結經驗，考慮擴大參與銀行及試點行業。

三主要銀行參與沙盒測試 旨在提供風險可控協作環境

丘應樺指，沙盒由商經局、知識產權署聯同金管局推出，目前有三間主要銀行及來自不同行業的客戶參與測試。沙盒旨在提供風險可控的協作環境，讓銀行、企業及專業團體共同測試以知識產權為基礎的融資安排，建立跨界別互信，為日後的新融資渠道提供參考案例。

陳振英關注納內地企業 局方指先累積本地實務經驗

提出質詢的金融界議員陳振英關注，會否將持有大量專利的內地企業納入沙盒，為跨境融資鋪路。丘應樺回覆指，現階段會集中累積本地企業的融資實務經驗。由於銀行須熟悉參與企業以進行盡職審查，當局會密切留意香港及內地的最新發展，再作下一步安排。

預留2800萬推專利估值計劃 一比一配對資助上限8萬元

為解決中小企在知識產權估值上的困難，政府已預留2,800萬元，透過香港技術與創新支持中心（HKTISC）推出為期兩年的「專利估值先導支援計劃」。計劃預計今年第三季推出，採用政府與企業「一比一」配對資助模式，每家獲批企業可獲上限8萬元資助，委託合資格估值服務商進行估值。若企業持有的專利已通過實質審查，知識產權署更會免費提供專利質量分析。

知識產權署制訂估值指引 確保報告助銀行信貸評估

針對銀行前線審批最關注的變現能力與估值穩定性，丘應樺表示知識產權署已向多間銀行講解先導計劃的輔助作用，業界反應正面。署方正制訂指引文件，列明估值報告的最低資料要求，確保報告內容一致性，協助銀行在符合審慎風險管理原則下，將報告納入信貸評估參考。丘應樺又指，會繼續善用香港在法律及專業服務的優勢，推動更多知識產權貿易及融資活動。

知識產權學院年底啟用 預計培訓2000學員

丘應樺另指，知識產權學院將於今年底啟用，面向科創、文創、工商服務等，課程涵蓋知識產權創造、保護、貿易、運用及爭議解決，並包含專利估值與融資知識。知識產權署正與職訓局敲定細節，計劃對接資歷架構，兩年先導期預計培訓約2000名學員。當局又針對金融業對知識產權抵押認識不足，推出專項培訓，下月更會舉辦深入課程。

記者：陳耀霆

