李家超率代表團與哈薩克斯坦投資公司進行會議 提「樞紐對樞紐」合作模式提升雙邊關係

李家超昨日（2日）率領來自香港加內地商貿代表團，繼續哈薩克斯坦訪問行程。當中到訪哈薩克斯坦的國家投資控股公司，代表團與董事會主席Rustam Timurovich Karagoishin會面，並進行會議。

行政長官李家超今日(3日)在社交平台發布影片，在影片中，他表示，哈薩克斯坦作為中亞最大的國家，顯然是中亞地區的樞紐。但香港同樣也是東南亞、東亞乃至中國內地的樞紐。 因此，他非常希望在港哈之間提出「樞紐對樞紐」的概念或合作模式，因為它將真正將合作提升到更高水平。而這只是成功故事的開端。 他希望未來互訪能夠成為雙向。

山東能源集團董事長、黨委書記李偉表示，山東能源集團與哈薩克斯坦等中亞各國企業的合作前景開闊，期待以此次特首訪問為契機，深度踐行「一帶一路」戰略，積極融入中亞、投身中亞。

香港機場管理局主席林天福表示，應鼓勵雙方航空公司恢復兩地之間的直航航空。

渣打銀行香港執行董事、香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀稱，憑藉點心債、熊貓債市場，以及香港在人民幣國際化進程中的地位，擁有全球最大的離岸人民幣流動性資金池，處理全球約75%離岸人民幣交易量。

河南農業投資集團董事長李曉寰表示，通過在這個地方建立加工產業園區，把哈薩克斯坦的糧食生產的優勢，化為食品加工的優勢，希望通過合作，把哈薩克斯坦的糧食加工推向一個新的高度。

