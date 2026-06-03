Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超率代表團與哈薩克斯坦投資公司進行會議 提「樞紐對樞紐」合作模式提升雙邊關係

政情
更新時間：10:03 2026-06-03 HKT
發佈時間：10:03 2026-06-03 HKT

李家超昨日（2日）率領來自香港加內地商貿代表團，繼續哈薩克斯坦訪問行程。當中到訪哈薩克斯坦的國家投資控股公司，代表團與董事會主席Rustam Timurovich Karagoishin會面，並進行會議。

行政長官李家超今日(3日)在社交平台發布影片，在影片中，他表示，哈薩克斯坦作為中亞最大的國家，顯然是中亞地區的樞紐。但香港同樣也是東南亞、東亞乃至中國內地的樞紐。 因此，他非常希望在港哈之間提出「樞紐對樞紐」的概念或合作模式，因為它將真正將合作提升到更高水平。而這只是成功故事的開端。 他希望未來互訪能夠成為雙向。

山東能源集團董事長、黨委書記李偉表示，山東能源集團與哈薩克斯坦等中亞各國企業的合作前景開闊，期待以此次特首訪問為契機，深度踐行「一帶一路」戰略，積極融入中亞、投身中亞。

香港機場管理局主席林天福表示，應鼓勵雙方航空公司恢復兩地之間的直航航空。

渣打銀行香港執行董事、香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀稱，憑藉點心債、熊貓債市場，以及香港在人民幣國際化進程中的地位，擁有全球最大的離岸人民幣流動性資金池，處理全球約75%離岸人民幣交易量。

河南農業投資集團董事長李曉寰表示，通過在這個地方建立加工產業園區，把哈薩克斯坦的糧食生產的優勢，化為食品加工的優勢，希望通過合作，把哈薩克斯坦的糧食加工推向一個新的高度。
 

最Hit
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」。
香港電影資料館珍藏展丨101歲羅艷卿坐輪椅現身：跌跛腳少出街 爆生活日常最愛「車大炮」打麻雀常「走雞」
影視圈
4小時前
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
李泳漢近照流出 被鼎爺鬧爆兼脫離父子關係 神隱多時飛印度拜佛行徑怪異 憔悴繞塔萬圈
影視圈
14小時前
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
18歲DSE生霸氣宣布做保安 豪言「行少50年彎路」 被嘲浪費青春一句話神反擊 網民讚人間清醒｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-02 11:07 HKT
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
簡慕華爆曾被非禮：隻手攝入我條褲裏面 兩男借醉送上房欲強吻 拒潛規則被「封殺」
影視圈
14小時前
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
周潤發、苗僑偉跑步鐵膽變飯腳 相識逾40年情誼深厚 兩人獲讚保養得宜狀態極佳
影視圈
12小時前
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
2026-06-01 15:30 HKT
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？ 早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
長沙灣人龍食店現「神秘食材」？早上一桶桶送入舖 名廚張錦祥介紹掀熱潮 網民唱反調：淡而無味
飲食
2026-06-01 19:34 HKT
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
13小時前
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
月入5萬港女寧租住深圳北 無懼3小時通勤 最開心「一出關口似放假」｜租盤Million
樓市動向
5小時前
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
李家鼎首現身李泳豪YT頻道 鼎爺讚細仔夫婦：佢哋對我太好 豪仔公開談禁止爸爸做一事
影視圈
16小時前