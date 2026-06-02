逾百青少年完成保安局培訓 獲委國安大使 部分任國安展廳導賞員

保安局局長鄧炳強今午（2日）向立法會保安事務委員會，交代保安局及轄下部隊的青年發展工作。他透露已有超過100名保安局及轄下部隊的青少年隊員完成培訓，並獲委任為青年國安大使，部分獲推薦在國家安全展覽廳擔任導賞員，期間有一定要求和考核，亦需要到社區不同地方參與國安活動展覽，推廣國家安全，相信這些大使只是「起點」，當局會視乎資源不時進行檢討，陸續增加大使人數。

民建聯陳克勤表示，目前紀律部隊是用內部資源來做青年工作，當局會否為不同紀律部隊爭取額外資源，投放予青年工作，以減輕部門開支壓力。鄧炳強回應稱，每個部隊處理青年工作情況不一，舉例警方會較多，所以有全職同事處理，其他或以合約員工處理，當局會適時檢討人手編排，如有需要會提供相應資源，避免影響前線工作。

選委界范駿華關注目前多少間中小學設有少年團隊，而成為學生其中一項課外活動，此外當局會否考慮與社署的兒童或青年中心合作，舉辦招募及體驗活動，以吸引更多青少年加入。針對少數族裔，他關注當局會否在比較多少數族裔就讀的學校做宣傳招募時，都由少數族裔的紀律部隊成員帶領，以提高成效。

鄧炳強表示，少年警訊是以學校為本，目前有5.4萬名小學會員、8萬名中學會員、1.7萬名大專會員，同意在校招募更容易，但同時會在不同活動設攤位，鼓勵青少年加入，網上亦有招募，以至團隊之間介紹的加入，以多元化形式進行招募。他又稱，當局的「亮志計劃」與全港12間主力是少數族裔學生的學校聯繫，招募他們加入這些團隊，為他們提供不同的體驗，包括帶他們回內地考察，看看內地的發展。

記者：郭詠欣