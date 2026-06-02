特首訪中亞｜香港往哈薩克直航明年首季開通 林健鋒：有助香港成中亞企業首選空中門戶
更新時間：15:06 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:06 2026-06-02 HKT
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行政長官李家超今日(2日)宣布，將於明年首季開通香港往哈薩克的直航航班。行政會議成員林健鋒表示熱烈歡迎，並感謝政府積極回應商界訴求，迅速作出安排。
林健鋒：只要人流暢旺資金流自然跟上
林健鋒指出，「路通財通」，直航是打通人流的關鍵。香港與哈薩克開通直航後，商務旅客毋須再經第三地轉折，單程可節省大量時間成本；旅客亦會因便利性增加出行意願。經濟層面上，物流、展會、金融服務均會受惠；旅遊層面上，兩地文化、教育、民間來往將明顯升溫。他強調，航班開通初期或需調節，但只要人流暢旺，貨流、資金流自然跟上。長遠而言，香港可成為中亞企業進入東南亞及大灣區的首選空中門戶。
港企發揮「超級聯繫人」優勢開拓商機
林健鋒表示，特首率領高層訪問團出訪哈薩克及烏茲別克，體現雙方高度重視彼此關係。中亞市場潛力巨大，重要項目已找到起步點，生意只會越做越大。萬事起頭難，部分協議需時落實，但他相信只要踏出第一步，後續成果將逐步顯現。
他又說，香港作為全球最大跨境財富管理中心，應善用國際金融及財富管理優勢。中亞國家正推動數碼化轉型，對智慧城市、物流管理、金融科技需求迫切。香港企業可充當「超級聯繫人」及「超級增值人」，提供項目融資、法律顧問、技術方案及品牌營銷。他鼓勵多組織考察團，實地尋找可靠夥伴，並期望政府持續保持良好互動關係，將現有合作基礎發揚光大，好的商機自然會找到好的夥伴。
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