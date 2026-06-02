特首訪中亞｜香港往哈薩克直航明年首季開通 林健鋒：有助香港成中亞企業首選空中門戶

行政長官李家超今日(2日)宣布，將於明年首季開通香港往哈薩克的直航航班。行政會議成員林健鋒表示熱烈歡迎，並感謝政府積極回應商界訴求，迅速作出安排。

林健鋒：只要人流暢旺資金流自然跟上

林健鋒指出，「路通財通」，直航是打通人流的關鍵。香港與哈薩克開通直航後，商務旅客毋須再經第三地轉折，單程可節省大量時間成本；旅客亦會因便利性增加出行意願。經濟層面上，物流、展會、金融服務均會受惠；旅遊層面上，兩地文化、教育、民間來往將明顯升溫。他強調，航班開通初期或需調節，但只要人流暢旺，貨流、資金流自然跟上。長遠而言，香港可成為中亞企業進入東南亞及大灣區的首選空中門戶。

行政長官李家超率領來自香港和內地企業商貿代表團展開哈薩克斯坦訪問行程。

李家超宣布，將於明年首季開通香港往哈薩克的直航航班。

港企發揮「超級聯繫人」優勢開拓商機

林健鋒表示，特首率領高層訪問團出訪哈薩克及烏茲別克，體現雙方高度重視彼此關係。中亞市場潛力巨大，重要項目已找到起步點，生意只會越做越大。萬事起頭難，部分協議需時落實，但他相信只要踏出第一步，後續成果將逐步顯現。

他又說，香港作為全球最大跨境財富管理中心，應善用國際金融及財富管理優勢。中亞國家正推動數碼化轉型，對智慧城市、物流管理、金融科技需求迫切。香港企業可充當「超級聯繫人」及「超級增值人」，提供項目融資、法律顧問、技術方案及品牌營銷。他鼓勵多組織考察團，實地尋找可靠夥伴，並期望政府持續保持良好互動關係，將現有合作基礎發揚光大，好的商機自然會找到好的夥伴。

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