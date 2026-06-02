審計報告揭碼頭管理不善 運輸署：偏僻舖位擬設自提櫃減空置

審計署最新一份審計報告，揭示運輸署在規管及監察本港渡輪服務方面存在多項紕漏，包括有營辦商旗下8艘專營渡輪的平均船齡高達63 年，由於零件停產及損耗嚴重，且有顯著脫班問題，船隊整體表現欠佳等。立法會帳目委員會今早（2日）就此召開聆訊。運輸及物流局局長陳美寶表示，接納審計署提出所有建議，包括運輸署已檢視現有機制，亦會就有關加強監管工作作出跟進，以掌握各營辦商的表現，針對個別營辦商逾期提交資料、實地調查的顧問公司遲交調查報告等問題，署方已更新內部指引，訂明按時呈閱機制，要求人員在指明時間內跟進，適時向上級請示，運輸署亦會加強監督顧問公司，務求按照署方要求完成調查。

鄭泳舜：遊客佔六成收入 盼加強旅遊體驗

民建聯鄭泳舜表示，遊客佔了渡輪票務收入的六成，而現在票價不是太貴，又想保持競爭力，渡輪公司都有嘗試與部分酒店聯乘，推一些維港遊服務，當局未來會如何與渡輪公司商討，既可增加收入，又可加強旅遊的體驗。

陳美寶倡船公司靈活加班 助遊客掌握資訊

陳美寶認為，渡輪營辦商有很大的空間可去構思，如何吸引更多的遊客，相信要透過靈活增加班次、電子方法令遊客掌握資訊，都會有助進一步吸引更多遊客來港。她續稱，近月透過運輸署協助下，專營巴士營辦商推出開篷巴士，可在碼頭直接帶旅客到不同地區的景點，相信未來署方可繼續鼓勵公交營辦商，可一站式發放資訊配套，如坐船之後坐車等。

審計揭碼頭七店空置逾90天 議員促放寬用途

審計署亦發現碼頭管理不善，中環、灣仔及尖沙咀三個碼頭的50 間店舖中，有 7 間連續空置超過 90 天，鄭泳舜關注當局如何處理空置問題。自由黨梁進亦關注，為了增加非票務收入，當局會否考慮進一步放寬碼頭使用空間及用途，容許營辦商開設更多商舖及出租場地，以作商業用途減低價格壓力。

運輸署署長謝詠誼表示，尖沙咀碼頭空置的店舖中，部分位置較為偏僻，署方已與營辦商開會，看是否能在這些店鋪設置自提櫃，並在本月開始，要求營辦商每月提交碼頭招租情況，包括每個鋪的用途、租金水平等。

擴大碼頭商業範圍 增天台觀景層辦活動

謝詠誼指出，署方已於去年增加中環七號碼頭及灣仔渡輪碼頭的商業特許範圍，由原本的600多平方米加至800多平方米，灣仔渡輪碼頭的天台觀景層，都新增了地方，讓營辦商舉辦不同的活動，署方未來會繼續與營辦商商討如何增加範圍。至於放寬使用條件，她表示，由去年至今都有與營辦商探討，如何加大活動數量、累計活動日數。

推動電子支付及「遊客票」 鼓勵營辦商用不同方法推廣

她亦提到，各渡輪營辦商已安裝了不同形式的電子支付，以方便旅客出行，同時增加了「遊客票」，持票者可於發票當日起連續4日有效，營辦商發現自推出「遊客票」後，遊客連續多天乘船有在網上「打卡」，認為所帶出來的宣傳效果，大於票務效果，故會鼓勵營辦商多做不同創新方法去推廣。

工聯會憂政府過度介入 應聚焦監管本職

工聯會李廣宇擔心，若當局只靠營辦商提交的報告作判斷，未必能了解實際情況，或要派員到場巡查會增加了工作，又指營辦商是承辦了經營碼頭的項目，政府「跳得太深」幫他們想好怎樣做生意，或會分散了署方的工作，應思考更多在如何去做好監管才是政府的主責。

記者：郭詠欣

