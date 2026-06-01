「內地法院實習項目」啟動 林定國 : 正爭取大灣區律師執業考試試點計劃恆常化

由香港與內地法律專業聯合會主辦的「內地法院實習項目」今日( 1日 )舉行啟動禮，主題為「以法致行 行穩致遠：香港法律青年的國家視野」。學員即將展開為期五周的實習，走進內地法院，從實際司法運作中理解國家的法治建設。

法律生命力不在於紙上條文 而在於實踐與應用

律政司司長林定國表示，法律的生命力不在於紙上條文，而在於實踐與應用。真正的「以法致行」，不僅是走出校園觀察不同司法制度的運作，更是要體會法治精神如何在不同法制下落實，從而理解兩地司法體系如何相互尊重、優勢互補。

他強調「行穩」方能「致遠」。穩定的法治環境，是香港持續深化跨境司法協作、拓展國際法律服務空間的根基。只有在國家安全得到有效保障、社會保持穩定的前提下，香港才能更好發揮「一國兩制」下的普通法制度優勢，為國家高水平對外開放提供專業支撐。香港的青年法律人應深刻理解這一點，並以專業精神和責任擔當，為香港的長遠繁榮與國家的全面開放貢獻力量。

林定國指今次實習的價值，在於讓同學在法院工作環境中觀察程序如何運作、案件如何處理、法官和法律工作者如何履行職責，從而了解內地法治建設的進展。他希望同學以開放、客觀和專業的態度交流，把所見所學轉化為實務能力，並思考香港的普通法制度如何與內地法制有效銜接、協作發展，成為日後促進兩地法律交流和制度互信的重要力量。

律政司正爭取粵港澳大灣區律師執業考試試點計劃恆常化

律政司一直積極推動「人才連接」，全力支持香港法律青年融入國家發展大局。律政司正爭取將粵港澳大灣區律師執業考試試點計劃恆常化，並推進香港國際法律人才培訓學院的各項工作，為未來的法律執業者提供更堅實的平台，以善用「一國兩制三法域」的獨特優勢。

他重申法律專業是一場馬拉松，起步要穩、視野要闊，腳下也要有真功夫，期望同學在實習期間，真正實踐「以法致行」的精神，從觀察制度到理解制度，從理解制度到服務實踐，在香港、國家和國際之間，走出屬於新一代法律人的專業道路。