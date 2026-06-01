特首中亞行︱律師會會長湯文龍隨團 攜手政府「走出去」開拓機遇

特首李家超昨（31日）率團抵達哈薩克斯坦首都阿斯塔納，展開中亞訪問行程。香港律師會會長湯文龍繼去年之後再度隨團出發，今次為期五天的行程，將到訪哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，進一步加強香港與中亞地區在經貿及專業服務方面的聯繫與合作。

香港普通法獨特優勢 銜接阿斯塔納金融中心

律師會表示，隨着相關經貿活動持續發展，跨境投資及大型項目愈趨頻繁，對法律服務、融資安排及風險管理的需求亦日益殷切。作為國際金融中心，同時是國家唯一實行中英雙語普通法的司法管轄區，香港擁有成熟及穩建的普通法制度，在規則及專業服務方面具備獨特優勢，能夠為這些跨境合作提供重要支撐。

以哈薩克斯坦為例，其阿斯塔納國際金融中心（AIFC）採用普通法原則，與香港制度有相當程度的銜接，為雙方合作提供良好基礎。現時已有超過700間香港企業在當地營運，而AIFC內約六成新設公司與香港企業有關，反映香港在連接內地與中亞市場之間，正發揮越來越重要的橋樑角色。加上兩地航程只需約六至七小時，香港作為區內最接近的國際金融中心之一，在推動資金、人才及企業流動方面具備優勢。

香港律師會會長湯文龍繼去年之後再度隨團出發。律師會FB

律師會FB圖片。

未來五天，律師會將與兩個中亞國家的政府機關、法律及工商界交流，並參與專題活動，探討基建融資、大宗商品及跨境項目的合作機遇等。同時，亦會分享香港在跨境商業爭議解決方面的經驗，並推動在國際調解院框架下發展更專門化的調解機制，以提供更靈活可靠的爭議解決方案。

律師會將繼續發揮其專業團體及法定自我監管機構的雙重角色，與特區政府攜手「走出去」，同時鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。期望透過今次訪問，進一步深化與中亞的合作基礎，為業界開拓更多具體而長遠的發展機遇。