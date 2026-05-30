中大學生參加「共航蔚藍」活動 獲習近平覆信 勉勵中美青年成「友誼使者」

香港中文大學（中大）電子工程學系四年級生劉潤潔日前參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」活動，與其他中美兩地青年一同致函國家主席習近平，匯報參與活動的收穫與感悟，近日獲習近平的覆信。

習近平主席覆信勉學生成跨越太平洋「友誼使者」

習近平主席在覆信中對兩地青年通過活動結下的深厚友誼表示欣慰，並勉勵他們繼續為推動中美人文交流、增進相互理解貢獻力量，「期待更多中美青少年接過兩國友好事業的接力棒，相互學習、共同進步，成為跨越太平洋的『友誼使者』，為中美關係穩定健康可持續發展作出新的貢獻。」

活動旨在響應「5年5萬」倡議

劉潤潔於「第15屆全國海洋知識競賽香港區選拔賽」中表現卓越，獲得參加「共航蔚藍：中美青年友誼行」的機會。該活動旨在積極響應習近平主席提出的「5年5萬」倡議。由中國人民外交學會、中美交流基金會與美國橋水投資公司創始人達利歐團隊共同舉辦，並得到自然資源部海洋二所、教育部中外人文交流中心及中大等機構的支持。

青年學生乘坐「中美青年友誼號」科考船開展海洋探索

活動於本年3月30日在香港啟動，歷時兩周，途經寧波和上海。來自中美兩地的20名青年學生乘坐「中美青年友誼號」科考船，共同開展海洋探索和人文交流。活動期間，兩地青年參訪各地歷史文化古蹟、高新科技企業，並考察中國新農村建設及城市市民中心，深入了解一個更真實、立體、全面的中國。

參與活動的中美兩國學生致函習近平主席，感謝「5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議為兩國青少年學習交流提供了寶貴機會。

劉潤潔回憶活動點滴 認為溝通可消解隔閡

看到習近平主席的回信，劉潤潔不禁回憶起活動期間的點點滴滴：「正如習主席所說，『中美兩國青少年雙向奔赴，加深相互了解和理解，結下深厚友誼』。這次經歷告訴我們，兩國青少年可以透過真誠的溝通仍消解隔閡、打破隔閡、打破合作關係』。」

