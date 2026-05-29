香港五年規劃︱李家超聽取議員專題研究及意見報告 本季內展開公眾諮詢

行政長官李家超今日（29日）在行政長官辦公室聽取立法會議員在政府和立法會協同研究及意見收集機制（協同機制）下，就香港第一個五年規劃的工作結果。立法會議員把有關的工作匯集了報告和意見匯編，提交給行政長官，以協助特區政府在行政主導下，編制香港的第一個五年規劃。李家超感謝立法會全體議員的支持和努力，對行政立法互相配合一心一意共同為香港建設更美好的未來，感到欣喜和鼓舞。

五年規劃會聚焦香港發展布局 積極開拓新賽道

李家超表示，香港第一個五年規劃會對接國家「十五五」規劃帶給香港的龐大機遇，為香港未來五年的經濟和社會發展指明方向，是具前瞻性和策略性的指導性文件。五年規劃會聚焦香港的發展布局，築牢發展根基；鞏固和提升香港的傳統優勢，並積極開拓新賽道；把握香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在融入和服務國家發展大局的同時，拓展國際發展空間。

李家超表示，他正帶領特區政府編制香港第一個五年規劃。立法會議員一直積極支持，因此在行政主導下，特區政府設立了政府和立法會協同研究及意見收集機制，以發揮行政立法互相配合的夥伴力量。在協同機制下，立法會就指定專題進行研究及分析和收集意見，並匯集了結果和意見匯編，協助特區政府編制香港第一個五年規劃。他感謝立法會全體議員的積極支持和努力。

小組委員會今早立法會舉行第四次會議

香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會今早在立法會舉行第四次會議，總結就香港五年規劃進行的研究及收集的意見，以準備向行政長官提交的專題研究及意見收集報告。署理政制及內地事務局局長胡健民亦有出席小組委員會的會議。

立法會主席李慧琼、內務委員會主席陳振英和副主席何君堯、財務委員會主席吳永嘉、香港主動對接國家「十五五」規劃工作小組委員會（小組委員會）主席吳秋北和副主席嚴剛及小組委員會委員出席與行政長官會面。立法會議員表示，協同機制破格創新，進一步體現行政立法良性互動。立法會議員將盡心盡力協助特區政府及早完成香港首份五年規劃，攜手開創同心治港新格局。

特區政府將全力把握「十五五」時期國家發展為香港帶來的使命和機遇，積極對接國家重大發展戰略，推動香港更好融入和服務國家發展大局。特區政府將在本季內就香港第一個五年規劃展開公眾諮詢。