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財委會通過撥款優化税局資訊科技系統 政府 : 稅局擬引入新一代大型語言模型 推動工作自動化

政情
更新時間：17:17 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:17 2026-05-29 HKT

立法會財務委員會今午（29日）審議政府申請7612.5萬元，以優化税務局的資訊科技系統及設施。項目最終獲在席議員大比數支持通過。

優化旨在配合國際稅務標準 提升數據處理效率  減人為錯誤

金融界陳振英表示，今次優化是為了配合國際稅務的標準，提升數據處理效率，亦減少人手處理的錯誤，而當局提交的文件中，3個涉及非經常性開支項目，包括國際稅務措施、電子報稅採用新的財務報表準則，以及基金稅務申報機制，三年的合約員工開支是6900萬元，佔整體撥款很大部分，關注稅務局實際要聘請多少合約員工。他又稱，當局擬聘第三方對所有措施進行風險評估、品質控制，以及額外的壓力測試，但預算開支只有85萬元，是否足夠。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，數字政策辦公室有協助安保的相關工作，該辦公室將委任一名資訊科技顧問，加入項目督導委員會，提供專業意見及支援，故不需要額外成本，同時稅務局對整個系統亦有恆常的測試及評估，故未必包含在今次撥款當中。

税務局局長陳施維補充稱，將聘請45至58名合約員工，主要分為系統分析員及電腦程序員，並是以往曾參與稅務員系統研究項目的人員，故對稅務局的系統有相當的專業知識。

選委界吳傑莊表示，人工智能發展很快，很多軟件公司對於編程的需求，可能用到很多人工智能工具，當局的預算有否考慮到這些因素，從而更靈活調配人手。

陳浩濂表示，稅務局日常運作已有應用人工智能，以提升工作效率及服務質素，包括利用人工智能光學字符識別技術，去優化個別人士的報稅表、僱主填報的薪酬，以及退休金報稅表的處理流程等，同時稅務局正計劃未來數年，進一步引入更先進的人工智能技術，如新一代大型語言模型，逐步推動工作自動化等。

陳施維稱，稅務局的電腦系統相對複雜，亦是比較獨特，故今次聘請合約員工需有經驗及背景審查，但未來會與系統分析員研討能否應用人工智能進行優化。

記者：郭詠欣

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