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李家超5.31率代表團訪中亞 拓展哈薩克及烏茲別克商機

政情
更新時間：14:19 2026-05-29 HKT
發佈時間：14:19 2026-05-29 HKT

行政長官李家超將於5月31日率領本屆政府規模最大的商貿代表團，前往哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦訪問。代表團由逾70名香港及內地政商界及專業人士等組成，旨在加強香港與中亞地區在金融、貿易及創科等領域的合作，開拓新興市場機遇，代表團將於6月6日返港。

歷來最大規模代表團 涵蓋多個專業界別

行政長官李家超將於5月31日率領商貿代表團，出訪哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦。今次代表團為本屆政府規模最大、人數最多及涵蓋企業範圍最廣的一次。成員包括40多位香港商貿與專業代表，以及約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、建築工程、物流、創科、高端製造及汽車產業等多個領域。

隨團的特區政府官員包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、行政長官辦公室主任葉文娟，以及創新科技及工業局副局長張曼莉等。

發揮香港獨特優勢 拓展中亞龐大市場

李家超表示，中亞地區經濟發展迅速且天然資源豐富，市場潛力龐大。其中，哈薩克斯坦是中亞經濟大國及連接中國與歐洲的重要物流樞紐，國內生產總值佔中亞地區約百分之六十，亦是香港在中亞最大的貿易夥伴；而烏茲別克斯坦則位處中亞心臟地帶，與所有中亞國家接壤，是中亞人口最多的國家，既是區內重要經濟引擎，亦為香港拓展中亞市場的重要夥伴。

他指出，此行旨在進一步發揮香港在「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，協助內地企業出海，優勢互補。同時，代表團會積極向當地商界推廣香港的優勢和投資機遇，吸引中亞企業善用香港平台拓展業務，做好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。

探索合作機遇 預計6月6日返港

行程方面，李家超將先訪問哈薩克斯坦，隨後於6月3日轉往烏茲別克斯坦。訪問期間，他將與兩國政府高層官員會面，加強政府層面高層次溝通，並帶領代表團與當地商界建立聯繫，開拓商業網絡。代表團亦會考察當地企業和設施，以了解當地最新發展及探索合作機遇。

李家超將於6月6日返抵香港。在他離港期間，將由政務司司長陳國基署理行政長官職務。
 

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