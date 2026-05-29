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財政部首在港發行人民幣綠色主權債券 陳茂波：鞏固本港離岸人民幣樞紐功能

政情
更新時間：12:56 2026-05-29 HKT
發佈時間：12:56 2026-05-29 HKT

中國財政部今日（29日）首次在香港發行人民幣綠色主權債券，規模為60億元人民幣。財政司司長陳茂波在發行儀式致辭時表示，此次發行別具意義，不僅完善離岸人民幣債券收益率曲線，彰顯香港「金融+」發展戰略的重要作用，更將全球資金與國家高質量綠色項目高效對接。他強調香港會繼續善用國際化優勢，搭建聯通海內外的金融通道，助力國家發展及綠色轉型。

完善收益率曲線 鞏固離岸人民幣樞紐

陳茂波指出，是次為中央政府首次在香港發行人民幣綠色主權債券，彰顯香港「金融+」發展戰略的重要作用，以金融力量服務和貢獻國家的高質量發展。配合國家《十五五規劃綱要》推進人民幣國際化的目標，香港一直不斷強化離岸人民幣市場基礎設施。作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港處理約75%的全球離岸人民幣支付結算，離岸資金池規模接近12,000億元。他提到，國家財政部已連續18年在港發行總額逾4,600億元人民幣國債，是次綠色主權債券的「首發」，將進一步完善香港離岸人民幣債券的收益率曲線，為國際資金提供新投資標杆，吸引更多跨境人民幣融資和交易在港進行，進一步鞏固和提升香港作為離岸人民幣樞紐的功能。

對接全球資金 推動全面綠色轉型

在國家推進「3060」雙碳目標的背景下，陳茂波強調今次發行的綠色主權債券能將全球資金與國家高質量綠色項目高效對接。他續指，香港已連續八年位居亞洲綠色債券發行額首位，區內市場佔有率約達四成。當局近年更積極在綠色產品、標準和機制上創新，以拓展綠色資本的深度和廣度，相關舉措包括推動發行綠色數字債券；發展保險相連證券，包括巨災債券；構建轉型金融分類標準。

結合科技創新 構建綠色生態系統

面對科技創新成為驅動綠色發展的關鍵引擎，陳茂波指香港正積極引導國際資金投入前沿領域，包括支持人工智能及各種綠色技術在降碳減排上的研發和應用，致力構建蓬勃的「金融+科技+綠色」生態系統，為全球綠色轉型注入更大的動力。

陳茂波總結時重申，金融是實體經濟的活水，在國家的堅實支持下，香港會積極用好國際化優勢，搭建更多聯通海內外的金融通道，為強國建設作出更大貢獻，並為自身的高質量發展開拓更廣闊空間。

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