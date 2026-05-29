中大醫院提早還40億元政府貸款 政府同意明年3月還款 查逸超：對發展前景樂觀

政府今早（29日）向立法會衞生事務委員會交代中大醫院最新發展。醫務衞生局表示，中大醫院於今年4月22日正式以書面形式通知政府，提出提前清還40.33億元貸款的建議，並承諾之後該院仍需要繼續履行相關的批地契約及服務契約，以及之前因順延還款需要提供的公共醫療服務的補充服務契約。當局指經考慮各項因素後，政府原則上同意中大醫院提前於明年3月19日還款，至於具體的還款資金來源及安排，有待院方聯同校方最終敲定，屆時提供予政府作進一步考慮。

當局稱，政府會推進與中大校方、院方及醫管局適時簽訂諒解備忘錄，進一步加強協作，凸顯中大醫院在本港醫療體系當中，作為非牟利私家教學醫院，以至聯繫公私營系統的重要橋樑的角色。

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中大校董會主席查逸超表示，疫情期間政府容許中大醫院延遲還款，令院方有更多時間及空間作出適當的內部規劃及加強管治，令財政及營運更趨成熟，在2024年至2025年間，中大儲備投資收益不俗，中大專用基金有較理想的升幅，因此中大考慮動用基金當中，未有指定項目的部分貸款予中大醫院。他指這個重大決定是經過大學管治團隊的深思熟慮，在平衡大學、醫院及香港社會的整體利益，獲得校董會支持，此舉更是以行動表明，大學對中大醫院的發展前景非常樂觀。

陳沛良關注以服務抵償利息

中大醫院因延遲還款產生的利息，是以醫院服務作為抵償，而隨著未來多元化營運後，政府預計可每年有8000個服務名額。保險界陳沛良表示，這樣的償還方式年期長達15年，中間或有很多不同的變化，若一旦所有服務名額不能在15年內完成，將會如何處理，以及未來會否每年公布已提供的服務名額數目。

選委界陳凱欣表示，去年委員會仍在討論院方延遲還款的情況，為何一年後財政狀況有如此大的改善，可立即還清本金，以及目前中大專用基金未有指定項目的資金約有多少、為何只還本金不還利息。

醫務衞生局形容，以服務償還利息是一個「三贏」的局面，即減低中大的財政壓力、醫管局病人可提早獲得服務，以及市民可以公營收費享用中大醫院的服務，而該院需償還住院日數，不一定要住院，可以是門診、影像去計算，假設最後不達標，中大醫院財務情況許可下，可用錢來償還，但到時政府會檢視其方案，承諾會監察中大醫院遵守各類服務承諾。

查逸超補充，去年來立法會交代情況時，已知道院方在2028年會有資金缺口，並稱會尋找不同的融資方案，包括大學的儲備等，現在只是履行校方的承諾，形容不是一個華麗轉身。

記者：郭詠欣