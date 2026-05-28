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政府委任方保僑等6人為統計諮詢委員會新成員 6.1履新 任期兩年

政情
更新時間：18:39 2026-05-28 HKT
發佈時間：18:39 2026-05-28 HKT

政府（5月28日）宣布，財經事務及庫務局局長已委任新一屆統計諮詢委員會成員，任期兩年，由2026年6月1日至2028年5月31日。新一屆委員會共有13名非官方委員，當中包括6名新委任成員，包括方保僑、許頴嘉、劉彥奇、魯文鋒博士、佘雋知及徐錦峰博士。政府期望委員能為政府統計處提供寶貴意見，確切回應社會不斷變化的數據需求。

13名非官方委員  6人為新委任

財經事務及庫務局局長委任新一屆統計諮詢委員會成員，任期為兩年，由2026年6月1日至2028年5月31日。

新委員包括方保僑。
新委員包括方保僑。

新一屆統計諮詢委員會由13名非官方委員組成，當中7名為現任委員，另外6名為新委任委員。新委員包括方保僑、許頴嘉、劉彥奇、魯文鋒博士、佘雋知及徐錦峰博士。

統計處冀委員提寶貴意見

政府統計處處長余振強表示，統計諮詢委員會委員均是來自不同界別的專業人士，具備不同的背景與專長。他期待委員能向政府統計處提供寶貴意見，協助處方的統計工作持續切合社會不斷變化的需要。

政府統計處處長余振強。資料圖片
政府統計處處長余振強。資料圖片

同時，余振強亦對6名即將離任的委員表達衷心感謝，包括房育輝教授、梁展柏、潘偉賢教授、鄧耀昇、丁天立及黃偉雄。他讚揚離任委員的真知灼見，以及一直以來對委員會的鼎力支持，有效促進了政府統計工作的長遠發展。

 

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