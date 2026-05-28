政府再委任57名特首政策組專家組成員 巴曙松無續任 4新人加入包括鄭志雯、岑浩璋

政府今日（28日）宣布再度委任57名特首政策組專家組成員，以及新委任四名成員。任期至明年6月30日，即本屆政府任期完結。新委任成員包括經濟發展專家組的瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯、港區人大代表冼漢廸；社會發展專家組的港區人大代表凌友詩；研究策略專家組的城市大學副校長岑浩璋。

國開行李曦光未續任 消息：長期駐京

至於2024年開始獲委任為專家組成員的港交所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松，今次未再獲委任特首政策組經濟發展專家組成員，據報他疑涉非法集資案。另一特首政策組經濟發展專家組成員李曦光亦未有續任，消息指，他在去年出任國家開發銀行北京市分行行長，長期駐京。

岑浩璋：香港要鞏固及提升高等教育優勢

身兼香港青年科學院院長的岑浩璋向《星島頭條》表示，對獲委任感到榮幸，會跟其他專家組成員交流學習，向政府提供建議。他指香港要繼續鞏固及提升高等教育優勢，目前本港有5間百強大學的成績得來不易，未來既要積極對接國家「十五五」規劃，配合國家方向，亦要利用香港自身經驗，做好內聯外通、「五年規劃」工作。

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員一直積極建言獻策，無私分享各自領域的專業知識與研究成果，為特首政策組的政策研究工作提供重要參考。他感謝即將離任的成員在任期內的付出與貢獻，同時歡迎新成員加入專家組，期望凝聚更多智慧，攜手推動政策研究與發展。

黃元山表示，特首政策組與專家組成員在過去一年繼續以多元化的模式交流，除了舉行全體會議外，亦透過「與專家有約」研討會、小組討論、個別會面、書面交流等方式促進互動。另外，專家組成員獲邀參與公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃相關的政策研討會，以提供多元專業視角，協助把具本地和國際視野的研究轉化為內部政策研究的重要參考。

專家組成員亦繼續為兩項政策研究資助計劃擔任外部審視員，協助評審研究計劃書及為資助申請提供意見。黃元山續說，期待與專家組成員繼續保持緊密聯繫和合作，匯聚專業與智慧，助力特區政府進一步深化改革，改善民生，充分發揮自身優勢，攜手共創美好未來。

專家組的全體成員名單如下（按英文姓氏字母排序，新委任成員以 * 號標示）：



經濟發展專家組



胡陳德姿

鄭志雯*

張德熙博士

洪小源

龔永德

郭基煇

黎永良

劉伯偉

李家誠博士

梁頴宇

李律仁資深大律師

冼漢廸*

湯道生

曾順福

王磊博士

楊德斌

容永祺

竺稼



社會發展專家組



陳宗彝

陳建強醫生

陳永德

陳曉峰

陳少波

李焯麟

凌友詩博士*

劉洋

羅詠詩

羅寶文

盧永雄

陸地博士

馬駿博士

孫燕華博士

戴希立

戴德豐博士

鄧飛

許琳



研究策略專家組



蔡洪濱教授

陳文鴻教授

張家敏

趙汝恒教授

張量童博士

周文港博士

周伯展醫生

郭萬達博士

何達基教授

何建宗博士

黃平教授

劉佩瓊教授

劉兆佳教授

盧煜明教授

雷鼎鳴教授

林一星教授

毛振華教授

吳宏偉教授

白立邦教授

岑浩璋教授*

王福強博士

王于漸教授

黃玉山教授

肖耿教授

鄭永年教授