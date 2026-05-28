政府再委任57名特首政策組專家組成員 巴曙松無續任 4新人加入包括鄭志雯

政府今日（28日）宣布再度委任57名特首政策組專家組成員，以及新委任四名成員。任期至明年6月30日，即本屆政府任期完結。新委任成員包括經濟發展專家組的鄭志雯、冼漢廸；社會發展專家組的凌友詩；研究策略專家組的岑浩璋。

至於2024年開始獲委任為專家組成員的港交所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松今次未再獲委任，據報他疑涉非法集資案。

特首政策組組長黃元山感謝專家組成員一直積極建言獻策，無私分享各自領域的專業知識與研究成果，為特首政策組的政策研究工作提供重要參考。他感謝即將離任的成員在任期內的付出與貢獻，同時歡迎新成員加入專家組，期望凝聚更多智慧，攜手推動政策研究與發展。

黃元山表示，特首政策組與專家組成員在過去一年繼續以多元化的模式交流，除了舉行全體會議外，亦透過「與專家有約」研討會、小組討論、個別會面、書面交流等方式促進互動。另外，專家組成員獲邀參與公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃相關的政策研討會，以提供多元專業視角，協助把具本地和國際視野的研究轉化為內部政策研究的重要參考。

專家組成員亦繼續為兩項政策研究資助計劃擔任外部審視員，協助評審研究計劃書及為資助申請提供意見。黃元山續說，期待與專家組成員繼續保持緊密聯繫和合作，匯聚專業與智慧，助力特區政府進一步深化改革，改善民生，充分發揮自身優勢，攜手共創美好未來。

特首政策組專家組是一個諮詢組織，於2023年5月成立，由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項議題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員分為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組三個組別。有關專家組的活動詳情，請參閱特首政策組網頁（www.cepu.gov.hk/tc/whats_new/index.html）

專家組的全體成員名單如下（按英文姓氏字母排序，新委任成員以 * 號標示）：



經濟發展專家組



胡陳德姿

鄭志雯*

張德熙博士

洪小源

龔永德

郭基煇

黎永良

劉伯偉

李家誠博士

梁頴宇

李律仁資深大律師

冼漢廸*

湯道生

曾順福

王磊博士

楊德斌

容永祺

竺稼



社會發展專家組



陳宗彝

陳建強醫生

陳永德

陳曉峰

陳少波

李焯麟

凌友詩博士*

劉洋

羅詠詩

羅寶文

盧永雄

陸地博士

馬駿博士

孫燕華博士

戴希立

戴德豐博士

鄧飛

許琳



研究策略專家組



蔡洪濱教授

陳文鴻教授

張家敏

趙汝恒教授

張量童博士

周文港博士

周伯展醫生

郭萬達博士

何達基教授

何建宗博士

黃平教授

劉佩瓊教授

劉兆佳教授

盧煜明教授

雷鼎鳴教授

林一星教授

毛振華教授

吳宏偉教授

白立邦教授

岑浩璋教授*

王福強博士

王于漸教授

黃玉山教授

肖耿教授

鄭永年教授