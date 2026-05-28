陳茂波：現有就業結構面臨轉型考驗 經濟體必須識變求變擁抱機遇

財政司司長陳茂波今日（28日）出席「2026香港科創主題研討會」致辭時表示，隨人工智能等技術匯聚，全球正邁進數智化時代。他強調香港憑藉「一國兩制」、「金融+」及粵港澳大灣區資源匯聚三大優勢，將成為下一波創科發展的重要動力源。本港更透過投資管理有限公司大力發展「耐心資本」，引導和拉動市場資金。

財政司司長陳茂波於2026香港科創主題研討會致辭。政府新聞處圖片

陳茂波指出，當前的創新生態以人工智能為主軸，並結合區塊鏈及6G等多項顛覆性技術，推動社會步入數智化時代。這些突破全方位賦能產業，促使企業朝智能化、綠色化及融合化發展，同時重新定義商業模式及供應鏈。他坦言，現有就業結構無可避免面臨轉型考驗，經濟體必須識變求變以擁抱機遇。

憑三大優勢發揮創科樞紐作用

面對科技變革的浪潮，陳茂波強調香港具備三大優勢以推動創科發展。首先是「一國兩制」下的法治、自由開放制度及知識產權保護，為科創企業提供對接國際與聯通內地市場的理想樞紐。其次是「金融+」優勢，香港除了是內地科創企業集資出海的首選，當局更透過香港投資管理有限公司大力發展「耐心資本」，引導和拉動市場資金。

財政司司長陳茂波（中）出席2026香港科創主題研討會。政府新聞處圖片

第三項優勢在於粵港澳大灣區的創科與金融資源匯聚。陳茂波表示，大灣區兼具前沿研發、豐富應用場景、先進製造、高效物流及龐大市場資金，同時正吸引全球頂尖的人工智能華裔科學家及創新者落戶，配合本地頂尖高校的支持，該區必然會是創新技術突破的制高點。

設「AI+」委員會促產業融合 推動普惠科技

為全力支持相關發展，特區政府已成立「AI+與產業發展策略委員會」，推動人工智能與產業深度對接融合，並加快北部都會區（特別是河套和新田科技城）的建設，促進大灣區內創新資源便捷流動。

陳茂波表示，科技變革雖帶來挑戰，但亦能為不同群體創造新機會。政府正積極提升涵蓋數字基建、規管制度及人才培訓等方面的準備度，包括過去成立「數字化經濟委員會」及今年提出「全民AI培訓」。他呼籲學術界、科研界及工商界協作，將人工智能技術推向普惠、包容和負責任的方向發展，探索兼具社會價值與商機的新應用場景。