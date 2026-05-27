立法會通過促以科技推動漁農業發展 議員倡酒店、餐廳、學校膳商採購本地漁農產品

漁農界立法會議員陳博智今日（27日）在立法會大會，動議「對接國家《十五五規劃綱要》，推動漁農業邁向高質量發展」議員議案，就香港漁農業的現代化轉型提出三大方向。經修正的議案獲在席議員過半數支持通過。

陳博智倡酒店、餐廳、學校膳商採購本地漁農產品

陳博智指出，香港應善用編製首份五年規劃的契機，推動漁農業全面升級。他強調，香港擁有「政、產、學、研」獨特優勢，有條件成為大灣區農產品科技轉化樞紐。他建議包括爭取擴大港產食品進入內地市場的通關便利，實現「拼船出海」；建立基於區塊鏈技術的全鏈條溯源系統，打擊標籤亂象；整合無人機巡檢、海上物聯網等技術，構建智慧海洋牧場監測體系；在三寶樹濕地推廣友善養殖系統，打造生態名片。

他亦關注本地漁農新品牌發展，期望政府積極聯絡酒店、連鎖餐廳及學校午膳供應商，承諾採購一定比例經認證的本地產品，為新品牌建立穩定基礎。同時推動禽畜水產綠色加工升級，建立冷鏈追溯示範鏈及中央廚房安全控制點，讓「香港製造」在食品安全上領先大灣區。

梁進籲拆牆鬆綁 倡建多層家禽養殖大廈

飲食界、自由黨梁進提出修正案，表示發展本地漁農產業日益重要，直接關係市民生活，支持政府在編製首份五年規劃時大力度提升產能，促進食材供應、價格及品質穩定。他指自由黨支持本地漁農業升級轉型，加強與內地技術研發及病毒防疫合作，進一步提升產能，讓本地農業發揮緩衝作用。

他亦指，推動本地種植與飼養有助減少長途運輸，降低碳足跡。在土地資源有限下，應推動規模化生產。為減低禽流感風險，政府嚴控家禽導致本地活雞供應不足，建議加快興建多層家禽養殖大廈，恢復市場供應，讓新鮮雞價格重拾競爭力。他呼籲政府「拆牆鬆綁」接受新思維，建立透明可控的食物供應系統，讓市民「食得安心、食得合理、食得有選擇」。

陳凱欣提議「一船兩用」結合捕撈與觀光推動休閒漁業

選委界陳凱欣指，須按本港漁農業實際情況制訂合理貼地的規劃，確保政策落到實處。她認為發展休閒漁農業是重要方向，現代漁農業已走向多元融合，應推動「一二三產業融合」，構建持續增值產業鏈。

她以漁業為例，指出業界多年來爭取「一船兩用」模式——結合捕撈作業與海上觀光。這不僅能為漁民增加額外收入，更可將百年漁港文化、漁家歷史及本地捕撈物種包裝為特色文旅資源。市民可親身跟隨漁船出海，體驗漁民工作、認識本地漁種，讓本地漁產品承載香港記憶，為產業增值開拓全新空間。

記者：梁珮旻